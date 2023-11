La société chinoise "Chery" compte réaliser un projet d'industrie automobile dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj avec une capacité préliminaire de 24.000 unités/an, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.Les détails de ce projet ont été présentés lors d'une audience accordée, hier, par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun à une délégation de la société Chery, conduite par le Directeur général de la marque en Afrique, Steve Chan et le Directeur de la marque en Algérie, Aimen Cheriet.La capacité de production de l'usine "Chery" à Bordj Bou Arreridj passera à 100.000 véhicules durant la troisième année de son entrée en production, tout en œuvrant à la création d'une plateforme d'exportation en Algérie, précise le communiqué.La société procèdera, aujourd'hui,lancement officiel de la marque "Chery" en Algérie, avec l'exposition de la majorité des modèles qui seront commercialisés en Algérie, ainsi que la présentation du réseau de distribution qui couvrira, dans un premier temps, 30 wilayas.A cet égard, le ministre a insisté sur le fait que les prix soient accessibles au citoyen algérien, affirmant la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux services après-vente et de respecter le cahier des charges, ajoute la même source.