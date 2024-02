Cinq membres du gouvernement ont répondu jeudi à une quinzaine de questions posées par les députés. Ainsi, à une question relative à la détérioration des œuvres universitaires, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a indiqué que son secteur s’attelait à la révision de l’organigramme de l’Office national des œuvres universitaires (Onou), dans l’objectif de l’adapter au système de décentralisation administrative ». Il a précisé que « la révision de l’organigramme de l’Onou vise son adaptation au système de décentralisation et la facilitation de la prise en charge des opérations nécessitant une exécution rapide des décisions, étant liées à la vie quotidienne de l’étudiant ». Le ministre a souligné dans ce sens que « le changement de mode de gestion des œuvres universitaires faisait partie intégrante des réformes adoptées par le secteur dans le souci de moderniser les œuvres universitaires, de mettre un terme aux pratiques illicites et de conférer davantage de transparence à la gestion ». Par ailleurs, le ministre a fait savoir que « des marchés à la procédure négociée ont été conclus au profit des établissements publics après les avoir soumis au gouvernement, lesquels ont porté sur l’approvisionnement, en viandes rouges et blanches fraîches, des résidences universitaires relevant des directions des œuvres universitaires n’ayant pas été en mesure d’accomplir les procédures d’appels d’offre après que les opérateurs ont renoncé au renouvellement des marchés en fin d’année financière ». Par ailleurs, Baddari a mis en avant la numérisation dans leur gestion des œuvres sociales ou le lancement de l’application « MyBus » permettant aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. S’agissant du recrutement, il a indiqué que « le secteur de l’Enseignement supérieur avait soumis au ministère des Finances une demande de mobilisation de postes budgétaires supplémentaires en vue de renforcer la formation dans certains établissements universitaires », soulignant que « le secteur poursuit la couverture des besoins des établissements universitaires sous un encadrement pédagogique de qualité ». Par ailleurs, le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a indiqué de son côté que « 52741 exploitations agricoles sur 84 762 programmées avaient été raccordées à l’électricité, soit 62%, dont 45245 exploitations entrées en service, 21327 exploitations en cours d’étude ou en phase de lancement des travaux et 10694 en cours de réalisation, relevant que l’année 2024 verra le parachèvement des opérations de raccordement». Le ministre a également rappelé le programme de recherche minière 2021-2023 comptant 26 projets de prospection et d’exploration concernant 13 minerais répartis sur 27 wilayas. Il a aussi évoqué la mise en place d’un programme triennal 2024-2026, outre une batterie de mesures, dont la réforme des cadres législatif et réglementaire relatif aux activités minières ». Et d’ajouter que « le secteur minier contribue grandement à la diversification de l’économie hors hydrocarbures, rapporte des devises et crée des emplois, notamment au niveau des zones défavorisées et reculées ». Quant au ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, il a indiqué que « le secteur était en passe d’élaborer un système d’information continue sur l’état des routes dans tout le pays, afin d’assurer l’entretien permanent des routes, avec un budget raisonnable ».