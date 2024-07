En attendant d'annoncer la liste définitive des candidats à la candidature retenus, la Cour constitutionnelle poursuit l'examen des recours déposés depuis jeudi dernier suite à l'annonce par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) des dossiers de candidature acceptés. En tout et pour tout, «cinq recours» ont été introduits par des candidats à la candidature pour la présidentielle anticipée prochaine, dont les dossiers ont été rejetés, a indiqué avant-hier dans un communiqué, cette instance. En effet, un cinquième postulant malheureux à la candidature pour l'investiture suprême a été introduit au dernier jour du délai réglementaire imparti pour l'opération de réception des recours. L'identité de ce dernier n'a pas été dévoilée par la Cour constitutionnelle. Ces postulants ont la ferme intention de puiser toutes les voies que leur offre la loi pour espérer être sur la ligne de départ le jour du scrutin. Le directeur général par intérim des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, Ahmed Ibrahim a fait savoir que «ce recours déposé ce dimanche sera examiné à l'instar des quatre autres introduits par les prétendants à la candidature, dont les dossiers ont été invalidés par l'Autorité des élections». Parmi les recourants figurent le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR) Belkacem Sahli candidat au nom de l'alliance pour «La réforme et la stabilité», composée de sept micro-partis (ANR, PRD, FMN, FDL, MEN, Mnta et URN). Il y a également la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), Saïda Neghza, qui a introduit son recours au lendemain de la proclamation des résultats par l' Anie. Abdelhakim Hamadi, candidat indépendant est le troisième candidat à avoir introduit un recours. Ce dernier n'en est pas à son premier coup d'essai. Il s'agit de sa deuxième tentative infructueuse de dépasser l'écueil des parrainages.

L'on retrouve aussi la présidente de l'Union pour le changement et le progrès (UCP), Zoubida Assoul. Cette dernière qui a été la première à décider de se porter candidate à la candidature à la prochaine échéance, a choisi de ne pas déposer de recours. Faute du nombre requis de formulaires de signatures individuelles, les dossiers de Belkacem Sahli, Tarek Zeghdoud, Abdelhakim Hamadi, Mmes Zoubida Assoul et Saïda Neghza, ainsi que d'autres ont été rejetés. Ceux qui désirent introduire un recours, doivent le déposer auprès du service des greffes au niveau de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de quarante-huit heures qui suivent l'heure de la notification. Pour rappel, trois sur seize dossiers des candidats à la candidature, ont rempli les conditions contenues dans la loi organique relative au régime électoral. Il s'agit du candidat-président Abdelmadjid Tebboune, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif et le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche. Par ailleurs, la campagne électorale qui permettra aux candidats d'aiguiser leurs armes, sera lancée mi-août prochain. Les candidats qualifiés à l'image de celui du MSP ont déjà commencé à décliner les différentes facettes de leur programme pour la prochaine échéance.