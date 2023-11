Cette nouvelle approche de gestion a permis de recadrer chaque directeur de l'exécutif en fonction de ses prérogatives. Au-delà, c'est surtout la nouvelle dynamique qu'a apportée cette démarche qui a secoué le cocotier de l'ensemble des directeurs de l'exécutif. Ces derniers sont appelés à se concerter un peu plus dans la concrétisation des projets de développement qui leur sont confiés. Cependant, la réalisation des objectifs escomptés passe par un esprit collectif et une volonté bienveillante et surtout faire preuve du sens des responsabilités. Des valeurs qui ont de tout temps manqué à la wilaya d'Annaba. Quelles ques soient les raisons de cet état de fait, l'impact a toujours été négatif. De mal en pis, cela fait plus de 20 ans que la wilaya d'Annaba amorce la descente aux enfers, et ce dans la plus grande indifférence des responsables et de l'ensemble de son exécutif! Une situation qui a transformé toute la wilaya en la «plus grande zone d'ombre», se désolent des Annabis. C'est pourquoi et au vu de ce constat catastrophique, une évaluation générale de l'état de la wilaya s'est imposée afin de pouvoir remédier à ce mal qui ronge la 4e ville du pays. Pour ce faire, et après avoir pris connaissance du malaise de la wilaya et des souffrances de ses habitants, la donne tend à changer.

Des projets à la traîne

Le wali a décidé d'impliquer tous les responsables, tous secteurs confondus. Ces derniers sont tenus de rendre des comptes chaque semaine au premier responsable de la wilaya. Celui-ci, après une série de réunions tenues avec les différents responsables a exigé que des rapports hebdomadaires lui soient remis. Chaque directeur est désormais obligé de faire part des projets qui sont à sa charge.Les trois dernières semaines ont été marathoniennes tant pour Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba, que pour tous les responsables des différents secteurs de la wilaya. Depuis ceux du commerce, de l'urbanisme et des équipements, jusqu'aux travaux publics, les domaines de l'eau, le transport et l'environnement en passant par la cadastre, les forêts et l'industrie, entre

autres secteurs, tout le monde a fait état de la situation de son secteur et des programmes qui sont à sa charge. Ces derniers dont, une partie à la traîne, d'autres non encore lancés. Une situation qui, bien que n'ayant pas suscité l'ire du wali, du fait qu'il a hérité d'une wilaya à l'agonie, a tout de même marqué sa désolation. Ainsi, outre l'inventaire des lacunes dans la gestion de la wilaya et la lenteur du rythme de réalisation des divers programmes de développement, c'est surtout la conscience professionnelle que ces réunions devront stimuler.

C'est là toute la connotation dégagée par la série de rencontres entre l'exécutif des diverses secteurs avec le premier responsable de la wilaya. ces réunions doivent impérativement être couronnées chaque semaine par des rapports sur les résultats des instructions et recommandations du wali. À l'évidence, cette nouvelle approche pour un meilleur développement de la wilaya et l'amélioration du quotidien de ses habitants est un message. Diffusé sous le sceau des instructions, il en dit long sur les sanctions quant à toute responsabilité non assumée. Selon des sources internes, au cabinet du wali d'Annaba, ce dernier ne tolèrera d'aucun manquement aux responsabilités. Selon la même source, Djellaoui rappelle constamment à son exécutif que «sa main est tendue à tous ceux qui veulent vraiment travailler». Il a promis néanmoins de prendre des mesures fermes à la moindre défaillance.

Autre fait marquant de cette approche, le nouveau mode dans le traitement des dossiers d'investissements bloqués pour une raison ou une autre. Ces derniers sont pris en charge par la commission d'écoute et d'accompagnement, pour la levée des contraintes qui entravent la concrétisation de leurs projets d'investissement. Étant le levier incontournable pour le développement, la création de richesse et de postes d'emploi, la wilaya d'Annaba, n'a, à ce jour, fait état d'aucun projet d'investissement à la hauteur des espérances tracées.

Promotion du tourisme, dites-vous?

Et pourtant des centaines de projets d'investissements ont été débloqués, portant tout juste un infime impact au développement de la wilaya. La plupart des investissements débloqués ont trait à l'hôtellerie, dont le subterfuge est la promotion du secteur du tourisme. Et pourtant ce dernier ne signifie pas uniquement un hôtel pour dormir. Le filon du tourisme est émaillé de plusieurs autres «perles», susceptibles de hisser l'élan du tourisme à Annaba au plus haut niveau. Pour ne pas aller dans le détail de certains investissements, les Annabis saoulés par «création de richesse et postes d'emploi surtout». Des propos tels une boule de neige qui fond dans la minute qui suit. Ils se demandent surtout, combien de postes d ‘emploi ont été créés et quelle richesse ont apporté à la wilaya, les différents investissements débloqués par la cellule d'écoute et d'accompagnement des investisseurs et porteurs de projets! Depuis sa mise en place en 2022, cet organe, présidé par le wali, a donné lieu à des dizaines de rencontres avec les investisseurs et les responsables des secteurs concernés par de la levée des contraintes. Des rencontres devenues une tradition hebdomadaire où, chaque lundi, un ou deux investisseurs sont reçus par cette cellule. Des aboutissements classiques au bout chaque rencontre «la levée des contraintes et la facilitation des procédures...» Bien que débloqués dans le respect des lois et des réglementations, certains de ces investissements ont été décriés par les habitants de certaines zones de la wilaya, en raison soit de leur atteinte à l'environnement naturel ou urbain. Les cas sont nombreux à Annaba où, les investissements dits «créateurs de richesses et d'emploi», débloqués par la cellule d'écoute et d'accompagnement des investisseurs n'ont, a priori pas parvenu à répondre aux attentes des milliers de demandeurs d'emploi à Annaba, encore moins à créer la richesse supposée être apportée à cette wilaya.

Potentiel en jachère

À titre d'exemple, au bout de la 65éme réunion périodique tenue par cette cellule, 600 dossiers ont été traités, touchant plusieurs secteurs, dont entre autres, le tourisme, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche, etc. jusqu'au mois d'avril 2023 quelque 570 projets ont connu une levée de contraintes de diverses natures. Mais tous ces projets ont-ils apporté les résultats escomptés? Dans l'attente d'une réponse, il est utile de souligner que l'anneau des rencontres de la cellule d'écoute et d'accompagnement des investisseurs a été brisé. L'organe se réunit à la demande du wali à n'importe quel jour de la semaine.