L'Expression: Le secteur du tourisme a longtemps pâti d'une forme d'inertie endémique. Il y a eu la double décennie noire et puis, il y a eu la pandémie. Tout cela a laissé des traces. Ensuite, il y a eu votre venue chez nous, tout de suite, il y a cette caravane que l'on voit aujourd'hui, Quel sens véhicule-t-elle donc à vos yeux?

Samira Moumène: Quel autre sens peut-elle revêtir, sinon celui d'une nouvelle dynamique. L'image du tourisme a quelque peu perdu de son éclat. Le secteur lui-même semble en friche. Il y a tant à faire. La priorité est de lui rendre ses lettres de noblesse. Nous ne pouvons prétendre y arriver seuls. L'idée d'associer la jeunesse à notre action nous a parue indispensable. D'où ce que vous appelez caravane et que nous (dé)nommons sorties touristiques. Organisées par la direction du tourisme et de l'artisanat, sous le patronage de monsieur le wali, elles ont un aspect à la fois pédagogique, dans la mesure où elles forment, et divertissant par les découvertes et les surprises qu'elles permettent de faire pendant le voyage. Notre ambition est de réhabiliter l'image de tourisme un peu écornée pour toutes sortes de raisons et de sortir de ce climat d'inertie et d'immobilisme qui a prévalu pendant des années.

À qui s'adressent en priorité ces invitations à faire des visites touristiques?

En principe, à tous les jeunes. C'est ainsi que nous pensons faire la promotion de notre secteur. L'idée est d'associer d'autres wilayas à cette façon de faire du tourisme. Nous envoyons comme nous le faisons ce matin, des jeunes dans d'autres wilayas et sommes prêts à en recevoir. Cela permet de faire connaître ainsi, par le biais de ces chassés croisés de jeunes, toutes les wilayas et de créer des liens puissants entre elles. C'est le jumelage, si propice à ce climat de connivence entre les jeunes à travers les échanges culturels, et le partage des idées et des valeurs.

Comment avez-vous réussi à toucher tant de monde en si peu de temps?

Détrompez-vous, l'idée ne date pas d'hier. Nous avons disposé de trois mois pour mettre notre plan sur pied. Et encore n'y avons-nous pas travaillé seuls. Même avec le double de ce temps, nous n'y serions pas parvenus. Il a fallu nous assurer de la collaboration sans faille des 12 daïras, des 45 communes, des associations, des guides touristiques. Le résultat est là devant nous. Il a fallu aller chercher ces jeunes dans des «zones d'ombre». Cette catégorie sociale que le manque de moyens empêche de sortir de leurs communes ou de leurs wilayas.

Il y a deux grands autocars pour leur transport. Combien en avez-vous rassemblés, donc, au total?

Quelque 180. Ils ont été répartis en quatre groupes. Comme vous le voyez, ils sont mixtes. Chaque groupe prendra une direction différente. Celui de ce matin, qui est le premier, partira à Oran et à Tissemsilt. Le second ira à Guelma, Skikda et Annaba. Le troisième visitera Tipaza et Chlef, et le quatrième, Ghardaïa.

Combien de temps durera chacune de ces excursions?

Cinq à six jours. Pour le prochain groupe, ce sera la semaine prochaine.

S'il vous fallait absolument un slogan pour cette nouvelle approche de faire du tourisme, lequel choisiriez-vous en l'occurrence?

Mieux faire connaître notre pays pour mieux le faire aimer.