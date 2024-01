La loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445, correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres relevant du domaine de l'État a été au centre d'intéressantes interventions des spécialistes, lors de la journée portes ouvertes organisée par la cour de justice de Tizi Ouzou. Cette rencontre qui s'est tenue sous l'égide du wali, Djilali Doumi, a réuni, au niveau de la salle des oeuvres sociales de la wilaya, de nombreux spécialistes du domaine juridique pour expliquer et vulgariser le rôle et les mécanismes d'application de la loi pour protéger ces terres de toutes sortes d'agressions.

Dans son intervention devant la presse, le wali de Tizi Ouzou a estimé que les communications données lors de cette journée permettront sans nul doute de sensibiliser tous les acteurs concernés par les dispositions de la loi 23-18. Des dispositions qui se déclinent par trois axes importants dont, notamment «les mécanismes nécessaires à la préservation et à la protection de ces terres contre toute appropriation, les mesures relatives aux constructions illicites, les modalités de leur prise en charge et la définition large de la notion de gestionnaire des terres de l'État incluant également les populations via son article 07.

Abordant le sujet relatif à l'assainissement des constructions illicites, Doumi a fait savoir que les services concernés traitent l'équivalent de 300 dossiers, mensuellement, dans chaque commune. L'actualisation des mécanismes de gestion de l'urbanisme pourrait, ajoutait-il, donner un coup d'accélérateur aux opérations qui connaissent un ralentissement. Le retard accusé parallèlement par les opérations de cadastre ne dépassant pas les 32% ne devrait, explique-t-il, pas impacter le travail effectué par les services du cadastre et les services des forêts dans l'objectif de déterminer la nature juridique des terres que possède la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, l'assainissement de ce dossier est à même de lever beaucoup d'embûches devant l'avancée de la machine du développement local. Une meilleure définition du cadre juridique des terrains et des terres, en général, diminuera sans nul doute les délais de réalisation de nombre de projets structurants et de logements dont bénéficie la wilaya de Tizi Ouzou. Jusqu'à présent, l'on constate avec amertume que les projets à même de donner une impulsion à la dynamique économique local connaissent d'énormes retards impactant leur réception dans les délais impartis.

Enfin, Il y a lieu de noter que la journée, portes ouvertes, organisée par la cour de Tizi Ouzou a été l'occasion pour la vulgarisation des mécanismes mis en place dans le cadre de cette loi. Une vulgarisation qui a été au centre d'intéressantes interventions ayant accroché les présents jusqu'à la fin. L'intérêt de cette vulgarisation est d'autant plus palpable, au niveau des responsables du dossier dans les communes qui représentent la locomotive de l'opération, étant donné qu'ils sont les plus proches des terres concernées.