Un système de santé moderne pour la gestion des hôpitaux! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne cesse de le répéter. «L'impératif d'instaurer un système de gestion moderne au sein des hôpitaux accordant un intérêt aux prestations sociales hospitalières et répondant aux attentes des citoyens», dit-il à chaque occasion. Car, malgré d'importants investissements consentis pour améliorer le système de santé du pays, des dysfonctionnements persistent, privant souvent les patients des prestations adéquates. Alors que de nouveaux hôpitaux émergent aux quatre coins du pays et que le personnel médical est formé avec les équipements les plus récents, la gratuité des soins, un principe fondamental défendu par le Président, ne profite pas à tous.! Cette lacune a engendré une montée du tourisme médical vers d'autres pays, soulignant la nécessité urgente d'améliorer la qualité des soins locaux. L'Algérie, avec un système de santé parmi les plus avancés du continent africain, devrait être en mesure de soigner ses propres citoyens et même d'attirer des touristes médicaux. Cependant, des dysfonctionnements persistants entravent cette vision. Malgré les investissements importants, les établissements de santé font face à des difficultés de gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi qu'à des lacunes en termes de normes de qualité et de processus. Le président Tebboune a donc orienté sa vision de réforme vers une gestion plus efficace du système de santé. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les infrastructures et les équipements, il insiste sur une révolution numérique, visant à améliorer l'efficacité du système de santé. Cette approche vise à offrir de meilleurs soins aux patients, tout en garantissant une utilisation optimale des ressources et une meilleure rentabilité. Le ministre de la Santé a été chargé de mettre en oeuvre cette révolution numérique, dans le but d'assurer une amélioration significative des prestations de santé et de renforcer la confiance des citoyens envers le système de santé national. Il est aussi primordial de mettre en place des normes qui doivent améliorer l'efficacité et la rentabilité de notre système de santé. En s'engageant dans cette voie, l'Algérie aspire à offrir à ses citoyens des soins de qualité, tout en positionnant le pays comme une destination médicale de choix dans la région. C'est ainsi que le ministère de la Santé, en collaboration avec des experts nationaux et internationaux, déploie des solutions technologiques avancées pour optimiser la gestion des hôpitaux et améliorer l'expérience des patients. Parmi les initiatives clés figurent la mise en place de dossiers médicaux électroniques interconnectés, permettant un suivi personnalisé et une coordination optimale entre les différents services de santé. Cette transition vers le numérique facilitera également la gestion des stocks de médicaments et du matériel médical, réduisant ainsi les risques de pénuries et d'inefficacité. Des partenariats ont également été établis avec des institutions académiques et des entreprises spécialisées pour développer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques du système de santé algérien. Comme on a pu le voir durant la pandémie de Covid-19 où des solutions ont pullulé pour sauver la vie des citoyens. En adoptant cette nouvelle approche, l'Algérie vise à assurer la sécurité sanitaire de ses citoyens. C'est le 45e engagement du Président...