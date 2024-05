Une sortie des techniciens de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou, a été effectuée, hier, à Draâ Ben Khedda et Azeffoun. À l'ordre du jour, la vulgarisation des moyens de traitement sanitaire des arbres fruitiers.

Le choix de l'endroit a été dicté par la situation prévalant actuellement sur le terrain marqué, notamment par l'apparition de nombreux ravageurs de cultures arboricoles.

Les techniciens du réseau national de surveillance et de protection des végétaux dont son antenne de Draâ Ben Khedda n'ont en effet pas cessé d'alerter sur un nombre important d'espèces de ravageurs dont l'apparition a été favorisée par les conditions climatiques propices.

En effet, dès le début du mois d'avril, le temps relativement doux ponctué de quelques pluies a favorisé l'apparition de nombreux ravageurs dont, notamment le carpocapse, la fusariose des céréales, le psylle de l'olivier, ainsi que le mildiou de la vigne. L'apparition de ces ravageurs à même de décimer des cultures a ainsi contraint les services concernés à donner l'alerte pour mobiliser les agriculteurs avant qu'il ne soit trop tard. Des appels ont été émis par le réseau national de surveillance et de protection des végétaux de Draâ Ben Khedda, mais il était clair que l'accompagnement technique s'imposait dans toutes les situations.

Ces sorties sur le terrain sont en effet indispensables, car le traitement phytosanitaire est une opération technique non maîtrisée par tous les agriculteurs. À base de produits chimiques pouvant causer des dégâts sur les cultures, elles-mêmes, s'il n'est pas contrôlé, les effets du produit peuvent également s'étendre aux humains qui les ingurgitent via les fruits traités. Ce qui donne donc toute leur importance à ces sorties de terrain des techniciens de la Chambre de l'agriculture et de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou. Aller à la rencontre des concernés, au sein même de leurs vergers est également une preuve du travail colossal que les techniciens effectuent depuis bien longtemps. Il convient aussi de rappeler que le mois d'avril qui vient de s'écouler a vu l'apparition de nombreux ravageurs à travers plusieurs communes. Draâ Ben Khedda, Sidi Naâmane, Tizi Ghennif et Azeffoun ont été les communes les plus touchées. Cela avait, pour rappel, commencé avec l'apparition du psylle de l'olivier, ravageur dont la prolifération est favorisée par les conditions climatiques. Le carpocapse, lui, s'attaque aux cultures des poiriers et des pommiers. Dangereux, ce dernier peut décimer des vergers entiers s'il n'est pas traité à temps.

Cependant, le traitement phytosanitaire, doit-on le rappeler, obéit à des standards nécessitant une grande maîtrise.

Les agriculteurs doivent absolument connaître les techniques, les dosages et les périodes d'utilisation car des écarts peuvent causer des dégâts sur la santé des consommateurs. Sachant que le contrôle sur les dosages est difficile à opérer, sur le terrain, c'est pourquoi la sensibilisation et la vulgarisation restent l'unique moyen de préserver les humains de l'utilisation de ces techniques. On a vu des sorties des services de sécurité débusquer des agriculteurs indélicats utilisant les eaux usées pour l'irrigation des plantations de pastèque à travers tout le territoire national.