Bien avant que ne soient déclenchés les bombardements sionistes contre la bande de Ghaza, oeuvre criminelle toujours en cours, l'Algérie a continué à agir en faveur d'un monde de paix et de stabilité. En plus de ce principe doctrinaire, la politique étrangère de l'Algérie a été toujours du côté des causes justes. C'est manifestement ce qui a été défendu, contre vents et marées, ces dernières années marquées par la multiplication des zones de crise. Pire aux conflits déjà là depuis des décennies se sont ajoutés de nouveaux points chauds. Ce qui a mis à rude épreuve l'action diplomatique.

Mais en dépit de cette exacerbation des tensions au niveau régional et ailleurs, la politique étrangère du pays n'a pas subi une quelconque altération. L'option a été celle de jouer un rôle déterminant pour un monde où règnent paix, stabilité, sécurité et développement global sur la base d'une série de principes qui constituent la doctrine du pays. La diplomatie algérienne s'est distinguée à travers l'Histoire par la constance de ses positions. Particulièrement quand il s'agit de causes justes auxquelles l'Algérie tient farouchement. C'est le cas de la cause palestinienne que l'Algérie appuie inlassablement malgré la persistance de l'occupant israélien dans ses génocides. Malgré aussi la normalisation engagée par certains pays arabes avec l'entité sioniste. L'Algérie tient à rappeler dans les différentes tribunes que la question du Sahara occidental doit trouver sa solution dans le cadre de l'ONU. En plus de la constance de sa position dans ces deux dossiers, l'Algérie a réussi à mener les bons offices et régler des crises et conflits au niveau continental, tout en restant fidèle à ses principes et à sa ligne de conduite, à savoir la constance de ses positions et son refus catégorique de l'immixtion dans les affaires internes des pays. Et c'est ainsi que les efforts de l'Algérie dans le règlement, notamment des crises malienne et libyenne ont été à maintes reprises salués par la communauté internationale. Au Mali par exemple, l'Algérie, qui joue le rôle de chef de file de la médiation internationale, ne cesse d'appeler à l'accélération de la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger (conclu en 2015).

En Libye voisine, la diplomatie algérienne a, maintes fois, réitéré sa position en faveur d'un règlement politique de la crise dans ce pays, à travers un dialogue libyo-libyen et son refus de toute ingérence étrangère. À cet effet, le président Tebboune a, maintes fois, affiché son attachement à mobiliser la diplomatie algérienne dans la défense des causes, intérêts et priorités de l'Afrique, notamment à l'occasion du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Un mandat que le président Tebboune s'est engagé à consacrer au continent africain et d'en faire un porte-voix de solidarité, de coopération et d'entraide entre les pays et peuples africains. Dans la même finalité, l'Algérie s'est efforcée de trouver une solution politique à la crise au Niger à travers l'initiative proposée fin août par le chef de l'État, suivie par l'acceptation des autorités nigériennes de la médiation d'Alger. Cette démarche vient s'ajouter à la médiation devant être engagée par l'Algérie pour contribuer aux efforts visant une solution pacifique à la crise en Ukraine, garantissant le respect des principes stipulés par la Charte des Nations unies et tenant compte des préoccupations sécuritaires des parties concernées. L'Algérie est aussi un des États membres du Comité africain de haut niveau chargés du suivi de la mise en oeuvre de l'accord de paix revitalisé, pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. Outre les crises politiques et les conflits armés, le fléau du terrorisme demeure une préoccupation majeure pour l'Algérie et le principal défi pour la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent africain, notamment dans la région du Sahel. La diplomatie a toujours été pour l'Algérie, l'instrument qui lui a permis de se manifester sur le plan international et de faire entendre sa voix.

Au final, l'Algérie n'a jamais dévié de sa ligne doctrinale qui consiste à mettre au service des pays encore sous le joug colonial et des causes justes, son expérience, son savoir-faire et ses moyens pour rétablir la paix et la stabilité et leur permettre d'arracher leur indépendance.