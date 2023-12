A l'instar d'Oran et d'Alger, Constantine s'apprête à recevoir et accueillir les blessés victimes des raids et des agressions de l'entité sioniste sur la bande de Ghaza. Il s'agit de 400 enfants au moins, qui seront transportés vers les hôpitaux d'Algérie. Les préparatifs ont aussitôt été entamés dès l'annonce, par le gouvernement, de la disponibilité de l'Algérie à accueillir au moins 400 enfants palestiniens, notamment du fait que l'armée coloniale a détruit 75% des hôpitaux dans la bande de Ghaza, mais aussi les équipements et les centres de pharmacies. L'Algérie ne pouvait pas restée indifférente au drame vécu par la population de Ghaza et a ouvert ses portes aux blessés, confirmant ainsi sa ferme détermination à lutter contre cette entité et réitérer sa position à l'égard de la cause palestinienne. Ainsi, les différents établissements hospitaliers ont pris toutes leurs dispositions pour recevoir les victimes. à titre d'exemple le Centre hospitalo-universitaire (CHU) docteur. Benbadis de Constantine a tout mis en oeuvre et se tient prêt à accueillir des dizaines de blessés au service de pédiatrie. Les responsables de ce service ont affirmé que «toutes les conditions requises pour être en mesure de fournir des soins médicaux de qualité aux enfants palestiniens, ont été réunies». Dirigé actuellement par le professeur Abderrachid Bouhadjila, le CHU compte une douzaine de lits mis a la disposition des enfants palestiniens. Professeurs, maîtres-assistants et médecins ont exprimé leur enthousiasme à pouvoir apporter une aide modeste à la Palestine, en recevant les enfants blessés dont beaucoup d'entre eux n'ont pas manqué de dévoiler leur souhaits d'aller sur les lieux au même titre qu'un certain nombre de médecins et d'infirmiers retraités qui se sont également rapprochés du CHU pour exprimer leur disponibilité à aider, que ce soit dans les hôpitaux universitaires algériens ou même en se rendant à Ghaza. Pour sa part, l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en pédiatrie de Mansourah, a finalisé toutes les formalités en mobilisant ses services pour l'admission d'enfants blessés de Ghaza. L'établissement est connu pour son service de chirurgie pédiatrique, dont la réputation n'est plus à démontrer en matière de compétence et où sera pris en charge un grand nombre de victimes». Les moyens matériels ne poseront aucun problèmes puisque aussi bien le CHU que l'EHS disposent suffisamment d'équipements. Deux scanners, deux appareils d'imagerie à résonnance magnétique (IRM), un service complet d'imagerie médicale, 20 échographes et un laboratoire d'analyses avancé, tous mis à la disposition des enfants palestiniens. Dans le même contexte, le service de psychiatrie, avec ses nombreux médecins et spécialistes, accompagnera le soutien psychologique afin d'assister les enfants traumatisés par les bombardements et la destruction de leurs maisons ainsi que la perte de leurs proches.