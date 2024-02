Constantine s’apprête à accueillir la réunion de la commission exécutive, économique et environnementale de l’Union des conseils des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Il s’agit d’un important évènement dans le monde islamique, lequel se tiendra les jeudi 15 et vendredi 16 février. Pour un tel évènement, tous les efforts sont actuellement fournis par les autorités aussi bien civiles que militaires. Une réunion a été tenue afin de mettre en œuvre les mécanismes primordiaux de coordination entre les divers responsables et organismes impliqués dans la préparation et le déroulement de cet évènement. L’objectif est de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le succès de la rencontre, à laquelle participeront des représentants des différents pays islamiques. Le chef de l’exécutif a donné des instructions pour la préparation rigoureuse de l’évènement, notamment dans les domaines logistique et environnemental. L’OCI qui a pour rôle de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres et protéger les droits et les intérêts du monde islamique a récemment mis en garde contre les répercussions dangereuses des manœuvres de l’entité sioniste pour prendre d’assaut la ville de Rafah. Elle a fermement condamné « la déclaration du Premier ministre israélien concernant la poursuite de l’agression sioniste et les plans de son expansion à Rafah, au sud de la bande de Ghaza, qui abrite plus de 1,3 million de déplacés dans des conditions extrêmes », souligne un communiqué publié sur le site de l’organisation.