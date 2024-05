Réunissant plus de pays que l’Union africaine, l’Organisation de la conférence islamique compte 57 membres, dont certains tranchent avec un bon niveau économique et scientifique, une démographie vigoureuse, une véritable puissance financière. Bref, ce ne sont pas les atouts qui manquent à ce grand espace qui s’étend de l’Afrique, à l’Océanie en traversant une bonne partie de l’Asie. Représentant quelque 1,5 milliard d’âmes, l’OCI est censée peser sensiblement sur la géopolitique mondiale. Au plan militaire, cette organisation compte en son sein un pays détenteur de la bombe atomique. Le Pakistan est en effet très officiellement reconnu parmi les membres du club fermé des États nucléaires. Ils sont moins d’une dizaine et le monde islamique y a son représentant. Il n’est pas dit que cette redoutable arme de dissuasion soit mise à la disposition de la communauté des nations musulmanes, mais elle existe bel et bien. Elle peut potentiellement constituer un élément stratégique en cas de tension majeure qui mettrait le bloc islamique dans une posture compliquée. Mais là n’est pas le seul atout de ce vaste espace civilisationnel en partage entre plusieurs ethnies. Outre la démographie en nette progression dans l’ensemble des pays composant l’OCI, il est à souligner la force militaire hors dissuasion nucléaire. Deux des plus grandes puissances du continent africain, l’Égypte et l’Algérie, disposent d’armées fortes et bien formées. Le Pakistan, l’Iran, l’Arabie saoudite et d’autres nations peuvent aussi se prévaloir de forces de frappe mondialement reconnues.

L’ensemble islamique est également riche en énergie. Le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, à l’exemple du solaire, existent en abondance dans les pays de l’OCI. La communauté peut aussi se targuer de posséder un sous-sol riche en minerais, le fer, le phosphate, les terres rares, dont le lithium, absolument nécessaire dans les énergies solaires, ainsi que d’autres produits indispensables dans la nouvelle économie du savoir. Tous ces avantages sont appuyés par une capacité certaine de quelques grandes nations en matière de développement scientifique, cela sans oublier le géant économique qu’est l’Indonésie, plus grand pays musulman en population. Constituée sur une base confessionnelle, l’OCI pourrait ne pas avoir de prétention géopolitique. Mais à son 15e sommet, les observateurs font le constat d’une «cécité» économique, alors qu’il suffit d’ouvrir les yeux pour mesurer le formidable potentiel. Cette organisation semble échouer sur le fond de sa mission. Posons-nous donc la question de savoir la raison de son existence, lorsqu’un des symboles majeurs de l’islam est sous occupation sioniste. Pis encore, les pays de l’OCI ont réagi dans la dispersion et mis plus de 6 mois pour organiser leur sommet. Ils sont censés parler du génocide que subit le peuple palestinien, lancer un avertissement au bloc civilisationnel occidental, mais ont-ils les moyens de le contraindre à abandonner son soutien à l’entité sioniste ?

Les chefs d’État et de gouvernement réunis à Banjul sont mandatés par 1,5 milliard de musulmans, aujourd’hui impuissants face au malheur de leurs frères en religion, en Palestine, mais suivront, à n’en pas douter, leurs élites en cas d’action concrète. Il n’est pas question d’initiative militaire. Il existe d’innombrables autres moyens de faire cesser le génocide. Mais en évoquer un seul, ferait visiblement échouer la tentative de dresser les musulmans contre les sionistes génocidaires. Et pour cause, les quelques pays arabes normalisateurs, à l’image des Emirats arabes unis et le Maroc, n’ont pas l’intention de renoncer à leur trahison. Bien au contraire. Le cercle des vassaux est en passe de s’agrandir. Et ce sont des pays qui possèdent l’armée énergétique qui s’y mettent. Ils font perdre au 1,5 milliard de musulmans une occasion de retrouver une dignité piétinée par des élites traîtres du Golfe.