Faut-il s'inquiéter de l'absence de pluie depuis le mois de septembre? Faut-il même désespérer de n'en voir pas tomber aucune goutte avant longtemps? La première semaine d'octobre est écoulée, et non seulement le ciel reste tout aussi bleu qu'en été, mais même la température nous rappelle, par son ardeur, cette saison. Jusqu'au 19 octobre, la météo n'annonce, hélas, aucun changement. Et c'est cela qui pourrait susciter de l'inquiétude et, pourquoi pas, du désespoir. Or nous n'avons rien observé de tel chez les agriculteurs et les responsables du secteur agricole avec lesquels nous sommes en contact depuis la rentrée sociale. Tout le monde attend, mais tout le monde garde l'espoir d'une prochaine détérioration du temps. Nous n'en voulons pour preuve que cette journée consacrée aux orientations agricoles du Président qui mise sur trois choses essentielles: la modernisation du secteur basée sur les nouvelles technologies, le professionnalisme de nos agriculteurs et leur capacité d'adaptation aux nouveaux changements qui imposent de nouveaux défis. Certes, la sécheresse a été évoquée à cette sorte de foire agricole où le secteur dans sa différente composante a exposé ses produits les plus beaux et les plus alléchants pour montrer que le sinistre qui a frappé les terres agricoles n'a touché que la filière céréalière. Les autres filières ont été miraculeusement épargnées. En vertu de quoi nous avons eu droit à la vue de belles pommes de terre, de superbes carottes, de magnifiques pommes et grappes de raisin. Et la vue de cette formidable exposition, qui n'est pas sans rappeler la corne d'abondance de ces années fastes, a ramené la gaieté et la confiance au sein de la communauté agricole. D'ailleurs, cela n'a-t-il pas été assez souligné à cette journée? Tout en rappelant que l'agriculture, à Bouira, a été et reste le fleuron de notre économie locale, ces mêmes responsables, (DSA, SG et Chambre d'aAgriculture), intervenant en marge de cette exposition, ont tous insisté sur la politique d'accompagnement de l'État et les mesures prises dans ce cadre en faveur des agriculteurs. L'optimisme régnait en cette journée et règne encore aujourd'hui. On se sent toujours fort lorsqu'on est constamment soutenu. Mais l'État dans ses vastes et ambitieux programmes de développement rêve également, pour la wilaya, d'un avenir industriel radieux. Le rapport sur l'investissement de la wilaya-un rapport de 420 pages, présenté la semaine dernière à la Maison de la culture-fait un inventaire minutieux des formidables ressources naturelles dont dispose notre région et cela, même s'il ne nie pas sa vocation agricole qui demeure en tête de classement de tous les autres secteurs. Ce même rapport, même s'il évoque rapidement lui aussi la calamité naturelle qui a causé tant de dégâts cette année à l'agriculture, parle, cependant, d'une année normale sur le plan pluviométrique, situant le cumul dans une fourchette comprise entre 350 et 400mm. La catastrophe résidant non, en fait, dans le déficit flagrant, mais plutôt dans une mauvaise répartition des pluies pendant les mois décisifs de la formation de la graine en plante, puis en épi. Cet automne, la pluie est en retard. Les agriculteurs auraient aimé disposer de quelques augures favorables. Ils devaient scruter le ciel chaque matin et chaque soir. Ils devaient suivre attentivement les bulletins météorologiques, diffusés en fin du journal télévisé. Et le temps passe sans apporter le moindre signe d'espoir. Faut-il paniquer? Nous avons consulté deux chaînes de météo. Et l'une et l'autre n'annoncent rien de bon pour nos agriculteurs, ni d'ailleurs pour les clients de l'ADE. Les trois barrages, qui ont eu une mention un peu spéciale dans le rapport d'investissement de la wilaya comme faisant partie de ces potentialités prodigieuses de la wilaya, ne doivent pas être dans un état qui réjouit le coeur. Or, ces chaînes consultées qu'annoncent-elles jusqu'au 19 octobre? Aucune goutte d'eau, malgré les nuages qui couvrent le ciel les derniers jours et qui vont en s'estompant progressivement. L'espoir est dans la dernière décade d'octobre et dans la première de novembre.