Le Colloque national portant sur le thème «la rareté des ressources minières et la localisation de l'Algérie» est lancé depuis hier à Béjaïa. Le rôle des gisements de zinc et de plomb de Tala Hamza-Amizour en est l'objet principal. Organisé par le ministère de l'Énergie et des Mines et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au campus universitaire Aboudaou de l'université Abderrahmane Mira, ce colloque a réuni beaucoup de monde. Des élus et des représentants de la société civile, de la communauté scientifique et professionnelle du domaine minier, diplômés de nombreuses spécialisations liées à l'industrie minérale, comme la géologie et l'exploitation minière, environnement, génie des procédés, chimie, physique et économie, ont y pris part. Ce colloque se voulait une occasion de clarifier davantage les enjeux économiques. Une délégation ministérielle était arrivée le matin dans la wilaya de Béjaïa. Elle est composée du ministre de l'Énergie, de la ministre de l'Environnement, du ministre de l'Industrie et de celui de l'Enseignement supérieur. Exploiter la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza-Amizour, ainsi que le mode d'exploitation de la mine était au centre des préoccupations. Moderne et respectueux de l'environnement, cadrant parfaitement avec les normes internationales, l'exploitation de ce projet était le sujet principal des débats. Ce séminaire comprend deux parties, dont la première partie a traité du nouvel essor de l'économie et de la géologie minière et la deuxième partie a été consacrée aux technologies minières et à la sécurité de l'exploitation. Il est utile de rappeler que dans le cadre du suivi du projet des mines de zinc et de plomb au niveau des communes d'Amizour et de Tala Hamza, et en prévision du lancement de leur exploitation, les autorités de la wilaya de Béjaïa ont intensifié la mise en oeuvre de cet important projet. Le chef de l'Exécutif avait reçu récemment les présidents des Assemblées populaires communales des deux localités, en présence des chefs de daïras de Tichy et d'Amizour, ainsi que du représentant de la sûreté de wilaya. Face aux inquiétudes soulevées, des assurances ont été réitérées par le wali. Un décret exécutif portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à l'exploitation des mines de zinc et de plomb et la réalisation des infrastructures y afférentes, avait été publié au JO n° 60, le mois dernier. Ce décret s'appuie sur les articles 12 bis de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 portant déclaration d'utilité publique de l'opération liée à l'exploitation des gisements de zinc et de plomb, ainsi que la réalisation des infrastructures nécessaires. Cette décision est motivée par «le caractère d'infrastructure d'intérêt général» et «d'envergure nationale et stratégique» de ce projet. Selon le même décret, l'opération d'exploitation et de réalisation des installations s'y rapportant se déploie sur une superficie totale de 234 hectares, située dans les territoires des communes d'Amizour et de Tala Hamza. Cette zone a été délimitée conformément à un plan annexé au décret. Afin de mener à bien cette opération d'exploitation minière et la réalisation des infrastructures associées, des biens immobiliers privés et/ou des droits réels immobiliers feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique, selon le même décret, qui précise que cette mesure se fera en stricte conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. À rappeler qu'en mai dernier, la société australienne Terrami Australia Limited avait annoncé la délivrance du permis d'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza par l'Agence nationale des activités minières (Anam). Intervenant à l'ouverture d'une conférence nationale sur la mine de Tala Hamza, le ministre de l'Énergie a assuré que ce projet constitue «une priorité pour l'Algérie vu son importance pour l'économie nationale et le marché de l'emploi». Il a relevé que «la hausse de la demande mondiale sur les minerais a provoqué une rareté de certains produits miniers. Le projet de la mine de plomb et de zinc de Tala Hamza constitue une priorité pour l'Algérie et ce dans l'objectif de créer une industrie locale, créer de la richesse et de l'emploi». Mohamed Arkab a souligné que l'Algérie encourage les recherches et l'exploration minière comme le font d'autres pays engagés dans le développement de l'industrie minière.