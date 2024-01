Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, était ce jeudi dans la wilaya de Tizi Ouzou pour une visite de travail qui l’a conduit dans plusieurs endroits. Après la cérémonie d’accueil par le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi et le président d’APW, Mohamed Klaleche, ainsi que tous les responsables de l’exécutif et des services de sécurité, le ministre et la délégation qui l’accompagne se sont dirigés vers la commune de Bounouh, daïra de Boghni où il a visité plusieurs infrastructures touristiques.

Dans son programme, le ministre a procédé au lancement des travaux de réalisation de la zone d’extension touristique de Tizi Oujaâboub. Une zone appelée à jouer un rôle clé dans l’activité touristique sur les monts du Djurdjura avec ses multiples infrastructures hôtelières et de loisirs et sports de montagne, mais dont les travaux ne sont hélas qu’à 25% d’avancement. En fait, il y a lieu de rappeler que cette zone a été l’objet d’une visite effectuée par la commission chargée du tourisme de l’APW de Tizi Ouzou qui a, à la suite de sa tournée, émis de nombreuses recommandations.

En effet, dans l’optique de mener ce projet à bon port, la commission a demandé une rallonge financière plus conséquente étant donné que l’actuelle enveloppe est jugée insuffisante.

Selon l’Assemblée populaire de wilaya, le budget mobilisé ne suffit pas à la réalisation des infrastructures et des travaux de viabilisation nécessaires. Pour aller au bout du projet, il a été ainsi recommandé de conformer financièrement les chantiers de réalisation des amenées d’électricité, de gaz et de la fibre optique.

Un projet de télécabine allant de Boghni vers Tizi Oujaâboub a également été au centre des recommandations émises vu son importance dans la mobilité des touristes dans cette zone montagneuse par excellence. Il a été également recommandé de réserver une assiette foncière pour l’atterrissage des hélicoptères. À noter que les pouvoirs publics accordent une importance particulière au développement de l’activité touristique dans la wilaya de Tizi Ouzou.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le ministère de la Formation et de l’Enseignement techniques a organisé, il y a une semaine dans la même wilaya, une rencontre nationale pour la vulgarisation des spécialités et des métiers du tourisme et de la restauration. Une rencontre à laquelle avait pris part le premier responsable du secteur Yacine Merabi qui n’avait, pour rappel, pas manqué de souligner les capacités de la wilaya à devenir un véritable pôle touristique via ses potentialités humaines et naturelles.

Enfin, Mokhtar Didouche a poursuivi sa tournée durant toute la journée de jeudi avec plusieurs escales. Tala Guilef, situé non loin, a ainsi été son autre destination où il a entendu les explications des responsables du projet de son extension et de réfection.

L’infrastructure est, pour rappel, dotée d’une capacité d’accueil estimée à 550 lits. L’hôtel El Arz dont les capacités d’accueil sont estimées à 220 lits aura été, par la même occasion, inauguré par le ministre qui a, par la suite rejoint la ville des Genêts où il s’est enquis de l’avancement des travaux de réfection de l’hôtel Amraoua doté d’une capacité d’accueil initiale de 292 lits. Avant de quitter la wilaya de Tizi Ouzou, Mokhtar Didouche s’est enfin rendu à l’Intht (Institut national des techniques de l’hôtellerie et du tourisme), pour s’enquérir de l’avancée des travaux de sa réfection.