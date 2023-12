De l'électricité pour chaque foyer n'est pas un slogan creux pour la Société algérienne de l'électricité et du gaz de Béjaïa, qui en fait l'objectif principal. La société a mis en oeuvre tous les moyens humains et matériels afin de raccorder toutes les familles au réseau électrique, notamment ceux qui se trouvent dans les villages les plus lointains de la wilaya. Le programme d'électrification des zones d'ombre, initié par les hautes autorités de l'État, lancée dans la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec la direction de l'énergie et les autorités locales s'avère ambitieux et un suivi particulier lui est réservé dans le but de satisfaire la population en matière de raccordement en énergie électrique. Dans la même optique, la direction de distribution de Béjaïa a raccordé au réseau électrique plus de 400 foyers relevant des différentes communes. On cite entre autres celles de Béni Maouche, Amalou, Ighil Ali, Tibane, Aït Smaïl, Tizi N'Berber, Béni Melikeche, Aokas, Ouzellaguen, Tichy, etc. Pour ce faire, la direction de la société a réalisé un réseau d'électricité en moyenne et basse tension de 41 kilomètres, 13 postes de transformation aériens et deux postes cabines. En outre, plusieurs actions sont en cours de lancement et de travaux. Il est à préciser que la direction de la Sonelgaz a réalisé auparavant, toujours dans le cadre du programme zones d'ombre, plus de 500 branchements en électricité et 44 kilomètres de réseau en moyenne et basse tension, et ce pour un montant de 141 millions de dinars. Ce programme a concerné les différentes communes de la wilaya à savoir; Kendira, Béni Melikèche, M'cisna, Tinebdar, Bouhamza, Sidi Aich, etc. De par sa mission de service public, la direction de la Sadeg de Béjaïa veille à la satisfaction de ses abonnés et contribue massivement au développement socio-économique de la région et ce, en développant les deux énergies électrique et gazière. Mais cela ne se fait pas sans peine. Le recouvrement des créances s'opére difficilement. D'ailleurs ces derniers mois, la société a mis tous les moyens afin de récupérer son dû, en procédant à des coupures systématiques chez les abonnés récalcitrants et récidivistes. « Il faut payer ce que vous avez consommé», commente un citoyen de la ville de Sidi Aïch, en constatant les longues chaînes devant les agences. «Il est regrettable d'attendre la coupure pour se précipiter afin d'honorer ses factures», ajoute-t-il. Bref, la réalité chez certains citoyens est ainsi faite et cela dans tous les domaines. Les vieux réflexes ont la peau dure, dirions- nous.