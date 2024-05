L'usine Novonordisk sera, désormais, alimentée en énergie solaire. La technique du photovoltaïque sera donc utilisée dans le fonctionnement de cette firme sise à Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Dans son communiqué faisant part de cette nouvelle, Nordisk Algérie affirme que sa démarche va en droite ligne avec «la vision du gouvernement algérien sur la réduction de l'empreinte carbone et de l'impact environnemental, à travers un remarquable projet d'installation de panneaux solaires, réalisé dans le site de production de Tizi Ouzou». Le même communiqué explique que l'usage de l'énergie solaire permettra de «réduire les émissions annuelles de CO2 de 170 tonnes».

En effet, le site de production de Novo Nordisk Algérie à Tizi Ouzou sera alimenté à partir d'aujourd'hui, avec des sources d'énergie mixtes, l'énergie solaire, captée par des panneaux photovoltaïques et l'énergie conventionnelle». Cette technique, ajoute Novo Nordisk Algérie, participe à la stratégie environnementale «NovoNordisk Circular for Zero», en «faisant passer ses sites de production pharmaceutique à l'énergie verte. Il utilise le grand potentiel de l'Algérie en matière d'énergie solaire, une moyenne annuelle d'ensoleillement oscillant entre 2000 et 3000 heures. Doté d'un arsenal de 1148 panneaux solaires, stratégiquement installés sur les toits des bâtiments principaux, le site de production de Tizii Ouzou s'est doté d'une importante installation, qui permettra de réduire les émissions de CO2 de 170 tonnes par an. Les panneaux solaires, affirme-t-on, devraient couvrir jusqu'à 35% de la consommation totale d'énergie du site, pendant les heures d'ensoleillement. Ce projet de panneaux solaires vise à réduire l'empreinte carbone et l'impact environnemental du site de production, «en analysant soigneusement la consommation d'une opportunité pour générer de l'énergie verte à des fins de production. Le site de production de Tizi- Ouzou, en tant qu'infrastructure importante du secteur pharmaceutique algérien, vise à être un exemple inspirant en matière d'utilisation des énergies renouvelables», explique également la firme spécialisé dans le médicament antidiabète.

Par ailleurs, parallèlement à son impact environnemental positif, le projet souligne l'engagement de Novo Nordisk Algérie auprès de la communauté nationale et démontre sa responsabilité environnementale et sociétale. L'usine Novo Nordisk a toujours agi en faveur de l'environnement via des idées telles que la clinique mobile «Changing Diabetes», déployée dans toutes les régions du pays depuis 12 ans pour faciliter l'accès au dépistage et à la prévention du diabète, de l'obésité et de leurs complications, est également équipée d'un panneau solaire installé sur son toit.

Enfin, jouissant d'une autosuffisance en énergie propre, elle fonctionne avec un système éco responsable et génère une énergie verte non polluante (8 kWh/an d'énergie générée), lui permettant d'atteindre les citoyens algériens dans les zones les plus reculées du pays, sans les contraintes d'approvisionnement en électricité.