Les travaux de la 34e session du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) ont débuté, aujourd'hui, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, sous la présidence de M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président en exercice de l'Union. Le Comité exécutif, qui se réunit à la veille de la tenue du 36e Congrès de l'Union interparlementaire arabe, qui s'ouvre demain, doit examiner le rapport du Secrétaire général de l'UIPA sur la mise en œuvre des décisions du précédent Congrès et les activités du Secrétariat général de l'Union depuis la tenue de la 33e session de son Comité exécutif. A l'ordre du jour de cette réunion figurent également la mise en place de la commission du Prix de l'excellence parlementaire arabe, de la commission de l'équipe juridique issue du Comité exécutif de l'Union et de la commission restreinte issue du Comité exécutif de l'Union. Lors de cette réunion, la date et le lieu de la tenue de la 35e session du Comité exécutif de l'UIPA seront déterminés et son projet d'ordre du jour sera établi de même que celui du 36e Congrès. La séance de l'après-midi sera, elle, consacrée à l'adoption des recommandations et des décisions. Avant l'ouverture des travaux du 36e Congrès de l'UIPA, les présidents de Parlements et les chefs de délégations y participant tiendront une rencontre de concertation. Le 36e Congrès du Parlement arabe (26-27 mai) se penchera sur la situation dans le monde arabe, à la lumière de la conjoncture exceptionnelle que traverse la question palestinienne et face à la guerre de génocide que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023.