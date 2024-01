Les travaux du 3e sommet du G77+Chine ont débuté dimanche dans la capitale ougandaise, Kampala, avec la participation du Premier ministre, Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.Le 3e sommet, qui se déroule sur deux jours sous le thème "Ne laisser personne de côté", tend à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les pays du Sud dans un monde de plus en plus compétitif.Le sommet tend par ailleurs à renforcer les relations et les échanges entre les pays du Sud notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'éradication de la pauvreté et du développement de l'économie numérique.Depuis sa création, le groupe œuvre à adopter les principes d'unité, d'intégration et de solidarité, à défendre les intérêts des pays en développement, à promouvoir l'économie et à coordonner sur les dossiers intéressant les pays membres.Il œuvre également à assurer les moyens nécessaires pour les pays du sud pour préserver leurs intérêts économiques et collectifs, et à renforcer la coopération entre les pays en développement, de même qu'il aspire à renforcer sa capacité de négociation commune concernant toutes les questions économiques internationales au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU).En 1967, l'Algérie a abrité la première réunion ministérielle du G77 (première appellation), une importante coalition intergouvernementale au sein de l'ONU, créé le 15 juin 1964 avec l'adoption de la Déclaration commune des soixante-dix-sept pays, au terme de la première réunion des gouvernements membres de l'Organisation (CNUCED).La réunion d'Alger a été sanctionnée par l'adoption de la Charte d'Alger et la mise en place de la structure organisationnelle du groupe.L'organisation a gardé son appellation depuis sa création, malgré son élargissement à 135 Etats, soit les deux tiers des pays membres de l'ONU, ce qui représente 80% de la population mondiale et près de 43% de l'économie mondiale.La Chine, qui n'est pas un membre fondateur, assistait aux réunions de l'organisation en qualité "d'invité spécial". Elle devient membre, en 1996, avec la publication de la première déclaration au nom du G77+Chine, qui porte, depuis, cette appellation.