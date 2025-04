Le moudjahid et membre de l'Armée de Libération nationale (ALN), Khamayes Ama, est décédé, mardi dans la commune de Bordj El Haouas (W. Djanet), à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris, hier, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Le défunt a rejoint les rangs de la glorieuse Révolution de libération en 1957 dans la Wilaya VI historique, aux frontières algéro-libyennes où il avait pour mission, aux côtés de ses compagnons de lutte, de sécuriser les convois de l'ALN, compte tenu de sa parfaite connaissance des pistes sahariennes sûres. Le regretté était chargé également, en coordination avec les moudjahidine des cellules du Front de Libération nationale (FLN), de surveiller les mouvements de l'ennemi dans la région, et ce jusqu'au recouvrement de la liberté et de l'indépendance. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons d'armes, priant Allah Le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.