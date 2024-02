Un hélicoptère militaire relevant du Commandement des Forces aériennes s'est écrasé, lors d'un vol d'instruction nocturne planifié, hier soir près de l'aéroport d'El-Menia, où les trois membres de l'équipage sont décédés en martyrs, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Lors d'un vol d'instruction nocturne planifié, un hélicoptère militaire de combat de type MI-171 relevant du Commandement des Forces aériennes, s'est écrasé, dans la soirée du 07 février 2024 vers 21h00 près de l'aéroport d'El-Menia en 4ème Région militaire où on déplore le décès en martyrs de l'équipage composé de (03) trois membres", précise la même source."En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général d'Armée présente, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP), ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des Chouhada, et prie Allah Le Tout-Puissant de leur prêter force et courage, et d'accorder Sa Grande Miséricorde aux défunts : le colonel Amara Réda, le lieutenant-colonel Djalal Yacine et le sergent contractuel Belgharbi Mohamed", ajoute le communiqué."Suite à ce tragique incident, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash.+A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons+".