Le président du Conseil de la nation a présidé, hier, une réunion de coordination, en préparation de la participation d'une délégation parlementaire, aux travaux de la dix-huitième session du Parlement méditerranéen, qui se tiendra les 15 et 16 mai 2024 dans la ville de Braga, au Portugal. Salah Goudjil a souligné l'importance de la diplomatie parlementaire et son rôle croissant dans le système politique international. Il a estimé nécessaire de toujours défendre les positions de l'Algérie, sur la scène parlementaire internationale. Le président du Conseil de la nation a mis en exergues les défis économiques, sécuritaires et environnementaux que doivent affronter les pays du pourtour méditerranéen. En cela la diplomatie du Conseil de la nation a un rôle à jouer, sous la supervision du président Tebboune, a encore souligné Salah Goudjil. Le Président du Conseil de la nation a également passé en revue la position stratégique dont jouit l'Algérie dans le Bassin méditerranéen et la volonté de son leadership de consacrer son appartenance méditerranéenne comme partie intégrante de son identité multidimensionnelle. À ce propos, il a appelé les membres de la délégation à contribuer à enrichir les travaux de la session avec l'efficacité habituelle et faire la lumière sur la juste cause palestinienne. Salah Goudjil a rappelé aux membres de délégation parlementaire, l'urgence d'évoquer les questions de décolonisation dans le Bassin méditerranéen et sur le continent africain, notamment la question du Sahara occidental. Il convient de noter que l'ordre du jour de la dix-huitième session du Parlement méditerranéen comprend la discussion et l'approbation des rapports et des projets de résolution préparés par les commissions permanentes de cet organisme régional.