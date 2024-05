Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé, mardi à Alger, que les positions de l'Algérie envers la Palestine étaient «immuables» et ses approches vis-à-vis des questions d'occupation «déterminantes et exhaustives», indique un communiqué de la chambre haute du Parlement. Lors d'une réunion avec la délégation du Conseil de la nation ayant participé aux travaux de la 5e Conférence de la «Ligue des Parlementaires pour El Qods», tenue du 26 au 28 avril à Istanbul (Turquie), Salah Goudjil a rappelé que «les positions de l'Algérie envers la Palestine sont immuables et ses approches vis-à-vis des questions d'occupation sont déterminantes et exhaustives», appelant à «diffuser et défendre ces positions à travers l'accompagnement de la diplomatie officielle dans les batailles honorables qu'elle mène sur tous les fronts, en soutien aux peuples palestinien et sahraoui, sous la supervision du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune et suivant ses orientations», selon la même source.

À l'entame de la réunion, le président du Conseil de la nation s'est félicité de «la participation active de la délégation parlementaire algérienne qui a eu des échos populaire, officiel et médiatique favorables, couronnés par l'élection du vice-président du Conseil de la nation et vice-président du Comité exécutif de l'Union interparlementaire (UIP), Ahmed Kharchi, en tant que vice-président de la Ligue des Parlementaires pour El-Qods».

Il a, également, salué leur «performance et représentation honorable de l'Algérie, à la hauteur de sa place et de celle de la Palestine dans nos coeurs, en plus d'avoir réussi à exprimer avec clarté, courage et sincérité, ses positions et revendications, suivant les principes et la transparence qui caractérisent sa politique étrangère, sous la supervision et l'orientation du président de la République».

Pour leur part, les membres de la délégation du Conseil de la nation ont présenté lors de cette rencontre, un exposé sur le déroulement et les conclusions de la conférence ouverte par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et à laquelle ont participé des

parlementaires de différents pays, pour exprimer «leur soutien total au peuple palestinien face à la guerre génocidaire menée par l'occupation sioniste à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés».

Ils ont transmis à Salah Goudjil les salutations du président de la Ligue des parlementaires pour El-Qods, des représentants des peuples, des membres des Parlements et des chefs de délégations parlementaires, ainsi que des personnalités de diverses instances et organisations régionales et internationales, qui «ont accueilli favorablement son allocution lue lors des travaux de la conférence», selon le même communiqué. Dans son allocution, le président du Conseil de la nation avait réitéré «la position immuable de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne juste et son soutien au droit des Palestiniens à la résistance jusqu'à l'établissement de leur État indépendant avec El Qods pour capitale, dénonçant la faiblesse du système juridique international qui a échoué à décoloniser le monde», a ajouté le communiqué. Il avait, également, réaffirmé les revendications de l'Algérie pour «accorder à la Palestine la qualité de membre à part entière aux Nations unies», et «l'instauration d'un ordre mondial plus juste et plus équilibré, où les droits des peuples sont protégés loin de la politique du deux poids,

deux mesures, tout en rappelant ses efforts issus de son engagement envers le peuple palestinien résistant, pour le protéger et mettre le Conseil de sécurité de l'ONU devant ses responsabilités historiques, conformément aux instructions du président de la République», ajoute la même source.

Les membres de la délégation ont transmis à Salah Goudjil les salutations du chef du bureau politique du Mouvement palestinien «Hamas», Ismaïl Haniyeh avec qui ils ont tenu «une rencontre fraternelle empreinte de soutien, de solidarité et de sympathie», une occasion qui a permis au responsable palestinien d'exprimer «sa grande estime et sa considération pour l'Algérie et ses positions sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». À l'issue de la rencontre, le président du Conseil de la nation a appelé à «la poursuite du travail et à l'intensification de la coopération et de la coordination dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour mettre fin à la catastrophe humanitaire qui frappe les Palestiniens à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés».