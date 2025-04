Après Oran, le ministre de la communication, Mohamed Meziane, a présidé, hier à Constantine, l’ouverture de la seconde rencontre régionale ayant réuni journalistes, professionnels des médias et divers acteurs du secteur de la communication, dans l’objectif de faire face aux défis actuels qu’affronte aujourd’hui la profession. Il s’agit d’une initiative du ministère de la Communication en coordination avec la wilaya de Constantine, qui sera suivi par l’organisation de deux rencontres similaires, au centre et au sud, laquelle est considérée comme étant un espace ouvert entre les professionnels de la presse et de l’information.

La rencontre est matérialisée par quatre ateliers autour desquels se sont regroupés les acteurs des différents médias. Le ministre ne manquera pas de prononcer une allocution, juste après l’intervention du wali de Constantine Abdelkhalek Saouda qui a tenu un discours complet et exhaustif. Dans son intervention, Mohamed Meziane, tout en saluant les présents dont deux conseillers à la Présidence, a reconduit l’idée d’un «front médiatique patriotique», autour de laquelle, aussi bien la presse publique que la presse privée doivent se souder pour braver « toute forme d’agression médiatique qui cible l’Algérie », mettant en garde contre la fausse information via « les réseaux sociaux et les médias étrangers ».

À ce propos justement, le ministre a fait remarquer que cette mobilisation, aujourd’hui, intervient au moment ou l’Algérie fait objet d’une « campagnes médiatique menée depuis certains pays étrangers conçus comme des outils de propagande hostiles à l’Algérie». Mohamed Meziane défend ce front comme «un rempart essentiel » pour protéger « l’image de l’Algérie, ses causes justes, ses positions, sa diplomatie et ses principes fondamentaux », telles que la question palestinienne ou sahraouie. Le ministre qui a usé d’un lexique décent, mesuré aux couleurs très diplomatiques, à soutenu devant l’assistance très attentive que la presse devrait sans aucun doute constituer une arme pour combattre la fausse information « Fake news » encouragée par des cercles perfides pour nuire a l’image de l’Algérie et nuire a toute sa composante sociale et institutionnelle.

Le ministre a donc dans son intervention, tout en considérant que le secteur de la presse comme une puissance et un pouvoir pour contrecarrer cette nouvelle forme de guerre qui est « la désinformation ». Rappelant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une très grande importance a ce secteur, le ministre souligne que « la meilleure riposte a l’encontre des fausses informations est une stratégie d’anticipation », autour a-t-il ajouté d’un « un récit national unifié et patriotique en mettant en avant les intérêts suprêmes de l’État ». Le ministre qui a salué l’unité militaire et sa disponibilité face aux officines malintentionnées qui s’aventurent à déstabiliser le pays, appelle les acteurs de la profession médiatique d’en faire de même contre les écrits et les récits dévastateurs pour une cause commune afin de freiner la nuisance orchestrée par certains pays étrangers hostiles à l’Algérie à son développement et sa prospérité.