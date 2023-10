À en croire le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, à la fin de l’année en cours, l’eau sera produite en quantité suffisante pour couvrir la demande des Algériens. Qualifiant les projets de dessalement en cours de réalisation de « structurels et stratégiques » pour le pays », le ministre a mis en avant « leur impact considérable sur l’amélioration du service public de distribution d’eau potable, au même titre que sur le plan économique, en assurant l’eau pour le secteur industriel et l’irrigation». Il intervenait depuis la wilaya de Boumerdès, où il a annoncé « le raccordement de cinq stations de dessalement de l’eau de mer, à travers le pays, aux réseaux de distribution d’eau potable ». Cette opération interviendra selon le ministre, « au mois de décembre 2024 ». «Le secteur s’est lancé le défi d’achever le raccordement de ces stations. Les travaux ont été effectivement lancés et nous souhaitons qu’ils soient menés à un rythme plus soutenu, en vue de leur livraison dans les délais », a-t-il précisé à la presse, à l’issue d’un exposé sur ces projets de connexion, dans le cadre d’une visite d’inspection du projet de raccordement de la station de dessalement de l’eau de mer (Sdem) de Cap Djinet-2 au réseau de distribution d’eau potable. Après avoir assuré que son département a accordé toutes les facilitations requises aux entreprises réalisatrices, le ministre a insisté sur la «nécessité d’achever les travaux dans les délais et avec la qualité requise ». Taha Derbal a également appelé les responsables en charge du projet «au respect du programme de travail stipulé dans le cahier des charges en vue d’atteindre les objectifs fixés, dans les délais ». Selon les explications fournies, sur place, au ministre, «l’entrée en service des projets de raccordement portera de 25% à 62% le volume d’eau de mer dessalée, destinée à l’alimentation de Boumerdès, produite à partir de la Sdem de Cap Djinet 2, d’une capacité de près de 300000 m3 d’eau /jour ». L’entrée en production de ladite station n’est pas synonyme de bonnes nouvelles rafraîchissantes pour les habitants de Boumerdès seuls. Cela profitera également à ceux de la capitale. « S’agissant du taux d’alimentation des habitants d’Alger, à partir de la même station, celui-ci sera porté, quant à lui, à 82%, contre 42% actuellement », a-t-on encore précisé. Le ministre a estimé que ces augmentations dans la dotation en eau sont synonymes de «hausse du niveau de satisfaction des besoins des habitants de ces deux wilayas, en ce liquide vital». Quatre autres wilayas peuvent aussi bénéficier d’un apport considérable en eau par le biais de cette méga station. « Une fois opérationnel, ce projet aura la possibilité de transfert, en cas de besoin, de l’eau dessalée de la Sdem de Cap Djinet 2, vers les wilayas de Tizi Ouzou, Médéa, Bouira et M’sila, à travers son raccordement au barrage de Koudiet Asserdoun (Bouira), assurant leur alimentation présentement », conclu le ministre.