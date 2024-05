Le «made in bladi» prend l'ascenseur. L'Algérie s'apprête à franchir un nouveau palier dans son développement industriel avec l'annonce fracassante du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Le pays se lance résolument dans l'industrie des ascenseurs, un secteur stratégique qui va révolutionner le paysage urbain et l'expérience quotidienne des citoyens. C'est une véritable ascension vers l'excellence que s'apprête à vivre l'Algérie. En effet, le ministre Belaribi a révélé que des entreprises italiennes et chinoises ont pour projet d'implanter des usines de fabrication d'ascenseurs sur le sol algérien. Cette décision marque un tournant majeur dans la politique industrielle du pays, qui vise à répondre efficacement aux besoins croissants en équipements de qualité. L'un des principaux défis auxquels est confrontée l'Algérie est celui de la fiabilité des ascenseurs. Dans de nombreux projets immobiliers, qu'ils soient publics ou privés, les ascenseurs tombent régulièrement en panne, laissant les résidents dans l'embarras et l'insécurité. Cette situation découle notamment d'un manque d'expertise dans le domaine et de la difficulté à se procurer rapidement des pièces de rechange. Grâce à cette initiative audacieuse, l'Algérie mettra fin à ces désagréments en produisant localement des ascenseurs de haute qualité. Fini, les longues attentes pour des pièces venues de l'étranger et les coûteuses interventions de techniciens étrangers. Cette démarche va non seulement optimiser les dépenses publiques, mais aussi dynamiser l'économie nationale en créant de nouveaux emplois et en favorisant l'essor de fournisseurs locaux. Mais l'enjeu ne se limite pas à résoudre les problèmes existants. En investissant dans cette industrie, l'Algérie se positionne également pour l'avenir en envisageant des opportunités d'exportation à moyen terme. Avec ses ressources naturelles abondantes et une énergie à faible coût, le pays dispose d'atouts considérables pour devenir un acteur majeur sur le marché international des ascenseurs. Cette initiative va également donner un nouvel élan à l'urbanisme en Algérie. En favorisant la construction de bâtiments en hauteur, elle contribuera à l'optimisation de l'utilisation des terrains disponibles, notamment dans les grandes villes où l'espace se fait rare. Le programme Aadl 3, par exemple, prévoit la réalisation de tours de quinze à vingt étages, ouvrant ainsi la voie à des projets immobiliers ambitieux et modernes. À travers cette initiative, l'Algérie se projette vers un avenir urbain où les tours modernes rivaliseront avec les gratte-ciels des métropoles mondiales.

Des cités esthétiques et fonctionnelles, où tradition et modernité se conjugueront harmonieusement pour offrir aux citoyens un cadre de vie exceptionnel. Cette démarche audacieuse dans le domaine des ascenseurs s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification de l'économie nationale, telle que tracée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Depuis son accession à la présidence, Tebboune s'est engagé dans une véritable croisade pour exploiter toutes les opportunités de création d'emploi, de génération de richesse et de réduction des factures d'importation. Pour y parvenir, le chef de l'État s'appuie sur l'expertise de ses alliés internationaux, scellant des partenariats gagnant-gagnant avec des pays tels que la Chine, le Qatar, la Malaisie et l'Italie. Ces collaborations ont déjà donné naissance à d'ambitieux projets, représentant des centaines de milliards de dollars d'investissements directs dans l'économie algérienne. Outre l'industrie des ascenseurs, d'autres secteurs clés sont au coeur de cette stratégie de développement. L'industrie automobile, l'acier et l'agroalimentaire, notamment avec le projet de la mégaferme intégrée algéro-qatarie, sont autant d'exemples concrets de cette diversification économique. La mise en place de cette mégaferme, qui produira de la poudre de lait en Algérie, positionnera le pays comme le premier en Afrique à disposer d'une telle industrie, tout en permettant d'économiser plus de 800 millions de dollars annuellement sur les importations de produits laitiers. Les ascenseurs «made in bladi» ne sont qu'un élément d'une vision plus large, celle d'une Algérie qui se hisse vers de nouveaux horizons économiques. Le président Tebboune place ainsi le pays sur la voie d'une modernisation profonde, où la diversification de l'économie nationale est le pilier d'une prospérité durable.

C'est cela, la nouvelle Algérie: une nation résolument tournée vers l'avenir, où l'innovation, la coopération internationale et le développement économique s'unissent pour offrir à ses citoyens un avenir meilleur...