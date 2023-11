Une guerre sans merci est engagée par les différents corps engagés dans la lutte antidrogue. Il ne se passe plus un jour sans qu’une importante saisie de stups ne soit signalée. Les éléments de la police judiciaire de Rouiba et de Tamanrasset, ainsi que ceux relevant de la brigade mobile de la police judiciaire de Kouba viennent de donner un grand coup dans la fourmilière des narcotrafiquants. 25 individus dont 2 femmes, ont été arrêtés hier, lors d’un immense coup de filet qui s’est soldé par la saisie d’un million 398 mille, 480 comprimés psychotropes et 1 kg 172 grammes de cocaïne, d’une valeur financière estimée à 100 milliards de centimes. 8 véhicules, 2 camions et 3 motos ont été également saisis selon un communiqué rendu public, ce samedi, par la Dgsn. Aussi, une quantité de pas moins de 1801 kg et 597 gr de kif traité, 75980 comprimés psychotropes et un fusil, ont été saisis à Béchar, dans neuf opérations distinctes menées en coordination avec différents corps de sécurité. C’est ce qui ressort du dernier communiqué rendu public, hier, par les services des douanes. Ce vaste coup de filet confirme une nouvelle fois l’implication directe du Maroc dans le trafic de drogue qui vise à inonder le pays par ces poisons. Les membres du groupe criminel organisé ont été pris la main dans le sac. «Les opérations se sont également soldées par l’arrestation de sept individus, lesquels ont été déférés par-devant les juridictions compétentes », a ajouté la même source. Il en ressort du même document que la grande quantité de drogues saisie était sur le point d’être introduite via les frontières marocaines, à l’aide de divers moyens de transport utilisés dans la contrebande. Un camion, une voiture, 16 mules et 2 chameaux ont été saisis, ajoute le document des douanes. Le trafic de drogue ne se limite pas à cette wilaya. Plusieurs réseaux ont été mis hors d’état de nuire, à Ouargla, El Oued et Oran. Les éléments de la brigade mobile des douanes d’El Oued appuyés par des soldats de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Ouargla un total de 18000 comprimés de type Prégabaline 300 mg, communément appelé « Saroukh ». C’est ce qu’a indiqué un autre communiqué de la DGD. Le document a également fait savoir que «la marchandise» a été minutieusement dissimulée à bord de deux véhicules, le premier de tourisme et le second utilitaire. L’inspection approfondie a permis de mettre la main sur les stups, et l’opération s’est soldée par l’arrestation d’une personne qui a été aussitôt transférée aux autorités judiciaires compétentes, a précisé le même communiqué. Cette opération coup de poing n’est pas la seule opérée dans la région. Si on se fie aux précédents bilans, El Oued est devenue une plaque tournante du trafic des psychotropes. 45000 comprimés de Saroukh ont été d’ailleurs saisis ce jeudi, a-t-on appris d’un autre communiqué de la DGD. Il y a lieu de noter dans ce sillage que les narcotrafiquants de la wilaya tentent de jouer au chat et à la souris avec les services de sécurité. Cependant, les nouvelles routes qu’ils empruntent sont sous la loupe des services de sécurité. « Les cerveaux » des bandes recrutaient des éclaireurs, dont la mission consiste à ouvrir la route, et signaler la présence des barrages fixes. Un stratagème qui a fini par échouer, du fait que les services en charge de lutter contre le trafic de drogues « ont des yeux et des oreilles partout ». L’accentuation de l’exploitation des renseignements et la mise en place des barrages mobiles sont les deux éléments forts de la riposte des corps engagés dans la lutte antidrogue. Faute de quoi, les transporteurs préfèrent de nos jours, conduire la nuit, phares éteints et prendre des chemins dérobés, outre les routes bitumées, a-t-on appris des sources bien informées auprès de la Gendarmerie nationale. Là encore les narcotrafiquants se font attraper, du fait que les patrouilles se font de jour comme de nuit. La veille, à Oran pas moins de 11 kg et 719 grammes de cocaïne et une somme de 387900 DA issue du trafic de drogue ont été saisis à Oran lors d’un vaste coup de filet opéré par les éléments de la brigade mobile de l’Inspection divisionnaire Oran extérieur, et des détachements de l’ANP relevant de la 2e Région militaire. Trois individus ont été arrêtés lors de cette opération minutieusement planifiée et exécutée, comme précisé dans un communiqué rendu public, ce vendredi, par la DGD. L’opération en question s’est également soldée par la saisie d’une moto et de trois véhicules, a-t-on pu lire dans le même document.