L’université algérienne fait sa mue. Sa mutation pour atteindre l’excellence plonge loin ses racines dans le temps. C’est ce qu’indique le docteur Boualem Tatah, chargé de mission auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans l’émission matinale de la radio Alger chaîne 3 L’Invité de la rédaction , animée par Souhila El Hachemi.

Ce processus ne concerne pas uniquement la recherche et le développement (R&D) il touche bien d’autres aspects, indique-t-il, en citant tout un écosystème de recherche qui accompagne l’université algérienne dans sa mue.

À savoir, 1 800 laboratoires de recherche, 47 unités de recherche animées par 70 équipes techniques, une vingtaine de plates-formes technologiques, près d’une centaine d’incubateurs, une vingtaine de laboratoires d’excellence, 35 centres de recherche... Ce n’est là que la partie visible de cet environnement, où, l’université couve des entités les plus riches, les plus puissantes. « D’autres unités existent hors ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique- Mesrs » explique-t-il, en renvoyant aux agences thématiques de recherche, notamment celle d’Alger, qu’est l’unité de recherche en sciences et technologie en sus de deux autres implantées respectivement à Oran et à Constantine. Le docteur Tatah énumère par ailleurs les huit plateaux d’analyses physico-chimiques, lesquels bénéficient d’un financement très important de l’État, soit plus de 35 milliards de dinars, figure également un plateau de développement de logiciels. Et L’Invité de la rédaction d’évoquer quelque 120 000 publications, dont 987 revues nationales, 287 autres revues, 12 centres de formation pour les porteurs de projets, où sont formés les futurs directeurs de start-up.

Le docteur Tatah inventorie une vingtaine de maisons d’Intelligence artificielle (IA) et la liste est loin d’être exhaustive, tient-il à préciser. « Face au défi de l’Intelligence artificielle (IA) les challenges sont relevés et tous les chantiers sont lancés », répond-il à Souhila El Hachemi, tout en enchaînant : « Il y a du contenu dans chacune des idées qui sont en train d’être mises en place. Au-delà des objectifs, la voie est idéale et nous allons dans le bon sens. Il faut garder le cap et raffermir la vocation de leader propre à l’université algérienne, d’où, sont sortis de prestigieux noms à l’échelle du continent africain ».

Le docteur Tatah ne manque pas de revenir sur le processus en cours et consacrant la transformation digitale. « Nous nous acheminons vers l’université 4.0 totalement connectée, non seulement concernant l’acte pédagogique, l’acte de recherche ou de l’acte de gestion, mais également de par les référentiels et les modes de référencement de l’université, lesquels sont tous, désormais, en ligne. Le présentiel sera alors réduit à sa plus simple expression, a-t-il étayé.

Au fil de l’émission radiophonique, il apparaît, ainsi, qu’au regard des multiples missions nouvellement conférées à l’université algérienne, celle-ci semble être en pleine mutation, passant d’un espace de formation pour le marché de l’emploi, à une pépinière de création d’entreprises émergentes, particulièrement de profil « start-up ». Ces dernières sont au nombre de 732 officiellement enregistrées et répondent aux critères mondiaux de sélection, un chiffre plaçant l’Algérie au deuxième rang africain après le Nigeria.

Le docteur Tatah fait savoir que « pour opérer ces changements, une commission nationale avait été installée et qui a à son actif la formation de formateurs (…) mais également la mutualisation des actions entre plusieurs ministères, notamment celui de l’Economie de la connaissance et des Start-up » Autrement dit, « nous ne sommes plus dans le schéma classique, mais dans une université ouverte sur son environnement et qui crée des emplois en son sein à travers l’entrepreneuriat », précise-t-il.

Le docteur Tatah souligne que cette nouvelle réorientation de la stratégie du secteur de l’enseignement supérieur vient concrétiser le 41e des 54 engagements du président de la République dans sa vision pour « une nouvelle Algérie».

La numérisation du secteur vise aussi à valoriser les résultats de la recherche scientifique et de faire de l’université une institution sociétale qui veille à apporter des solutions adéquates en faveur du développement local et national, est-il utile de rappeler.