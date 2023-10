Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi, l'installation de conseillers auprès du président de la République, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce jour, l'installation des conseillers auprès du président de la République dont les noms suivent: Boualem Boualem, chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations. Boumediene Benattou, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité. Mohamed Chafik Mesbah, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. Mohamed Boukhari, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux. Amine Mazouzi, chargé de l'énergie, des mines et de l'environnement. Kamel Rezig, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export. Mohamed Seghir Saâdaoui, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, des affaires religieuses et des zaouïas. Hamid Lounaouci, chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'homme. Kamel Sidi Saïd, chargé de la direction générale de la communication», lit-on dans le communiqué.