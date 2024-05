Une note d'orientation relative à la préparation de l'avant-projet de loi de finances et du budget de l'État pour 2025 a été récemment adressée aux ordonnateurs du budget de l'État. Selon ladite note, les discussions et arbitrages budgétaires en vue de l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances pour 2025 devront être entamés durant le mois de juin prochain avec différents ministères. D'après le même document, il est privilégié à travers ces orientations, «la poursuite des réformes du système des finances publiques déjà engagées pour une gestion efficace et transparente, et ce à travers la modernisation de l'administration publique et la refonte progressive de ses modes de gestion».

À cet effet, ajoute-t-on, «la préparation de cet avant-projet a pour thème général «de consolider les acquis de la réforme introduite par la loi organique 18-15 relative aux lois de finances (Lolf), ainsi que les efforts dédiés à la mise en oeuvre du plan d'action du gouvernement dans les délais requis, dont les axes directeurs concourent au soutien du pouvoir d'achat des citoyens, la création d'emploi et le développement de l'économie nationale». La note a mis en exergue des impératifs liés à la discipline et la prudence budgétaire, l'efficacité et la maîtrise des dépenses publiques sur la base de budgets élaborés selon les programmes et objectifs préalablement tracés. En matière de recettes, le document indique: «La priorité demeure axée sur l'élargissement de l'assiette fiscale, soutenue par des efforts de recensement de la population fiscale d'une part, et des propositions d'incitations financières/fiscales suscitant l'adhésion progressive du marché informel, d'autre part.» Ainsi, les mesures fiscales proposées dans le cadre de la préparation de l'avant-projet de loi devront s'inscrire dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, la mobilisation des ressources et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, aucune mesure d'exemption ou de diminution des taux d'imposition ou de la base imposable ne peut être proposée. à 17337,85 Mrds de DA. En ce qui concerne les dépenses, le document précise à l'adresse des ordonnateurs qu' «il est nécessaire de formuler vos propositions des crédits et des effectifs, dans un cadre à moyen terme 2025-2027, par programme, sous-programme et titre de dépense». Dans ce contexte, le niveau global des dépenses est fixé à 17337,85 Mrds de DA pour 2025 et 16969,11 Mrds de DA pour 2026. Ces montants ont été ajustés, précise-t-on, pour prendre en charge l'impact budgétaire induit par la mise en oeuvre de certaines mesures décidées par les pouvoirs publics ainsi que les besoins supplémentaires formulés par les départements ministériels, dont l'impact est certain sur le budget de l'État et qui sont intervenus après le dépôt du projet de loi de finances pour 2024 au niveau du Parlement. À titre de rappel, la loi de finances 2024 a introduit une hausse historique des dépenses à 15275,28 milliards DA en 2024, alors que les recettes se sont établies à 9105,3 milliards de DA. Dans cet ordre d'idées, la note d'orientation précise que pour l'exercice 2025 «les responsables des portefeuilles de programmes doivent tenir compte, dans la formulation de leurs propositions, du plafond des dépenses en autorisation d'engagements et en crédits de paiement pour 2025 relativement à chaque portefeuille de programmes». Tout écart devra être explicitement justifié. Il est ainsi privilégié d'allouer les ressources disponibles sur la base d'une programmation pluriannuelle éclairée des actions économiques et sociales de l'État, en adoptant leur hiérarchisation, selon leur caractère prioritaire, à savoir les dépenses incompressibles, dépenses de maintien des services de l'État et de service public et dépenses induites par de nouvelles mesures... Sur le plan de maîtrise des recrutements, les propositions de création de nouveaux postes budgétaires, sont celles décidées uniquement et à titre exceptionnel, par les pouvoirs publics.

Il est question d'optimiser les ressources humaines existantes avant tout nouveau recrutement, et explorer les possibilités de réaffectation du personnel, de redéploiement intra et intersectoriel des postes budgétaires existants, pour répondre aux besoins opérationnels de manière efficace et efficiente, de procéder au remplacement d'un poste sur cinq (1/5) rendus vacants, y compris pour les départs à la retraite.

Dans ce cadre, les ordonnateurs sont invités à faire accompagner leurs prévisions d'un état des postes rendus vacants suite aux départs à la retraite, démission, révocation et décès.