La liste proposée de logements sociaux dans la commune de Baghlia, dans la wilaya de Boumerdès, suscite du remous. À peine affichée, une pluie de recours tombe sur la commission wilayale chargée de la distribution des logements publics locatifs. Le fait est confirmé par des citoyens qui se sont rapprochés de L'Expression. Ces derniers se sentent lésés pour n'avoir pas vu leurs noms inscrits sur ladite liste. Ces exclus critiquent fortement le contenu de cette dernière et dont l'enjeu porte sur l'attribution prochaine de 150 logements sociaux. À en croire ces pères de familles en colère, des villages entiers ont quasiment été escamotés par cette première esquisse, notamment El Qaria et Dar El Beïda, dans la commune de Baghlia. Cette montée au créneau intervient immédiatement après l'affichage de cette liste, le 25 octobre dernier. Les mêmes personnes font valoir des critères d'éligibilité au logement social, en évoquant, notamment le cas de ce citoyen qui souffre de l'habitat précaire et autres situations difficiles. Ainsi, figure le cas de B.T. qui habite un rez-de-chaussée à proximité d'une ligne électrique de haute tension et qui lui interdit toute possibilité d'extension en étage. D'autres concernés font valoir l'ancienneté de leurs dossiers de logements, leur situation familiale, tout en mentionnant qu'ils ne bénéficient d'aucune entrée financière ni d'aucune couverture sociale...Parmi ceux qui souffrent d'une exclusion chronique d'accès au logement social, citons B.R. qui a été l'éternel oublié de la distribution de logements sociaux, respectivement en 2014, 2020 et 2023.»