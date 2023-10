Le ministre des Transports, Youcef Cherfa l'a annoncé jeudi à Alger devant le Parlement. «Tous les moyens seront mobilisés pour développer ce mode de transport en vue de décongestionner le trafic routier. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été prises pour créer des lignes de transport maritime interne de voyageurs entre les villes côtières», a-t-il assuré.

En réponse à une question du député Zakaria Bedroune, lors d'une plénière consacrée aux questions orales, sur l'exploitation des lignes maritimes internes de transport des voyageurs, Cherfa a déclaré qu' «en exécution des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la concrétisation du développement du mode de transport maritime des voyageurs, plusieurs mesures ont été prises pour créer des lignes de transport maritime de voyageurs entre les villes côtières afin de permettre aux citoyens de se déplacer notamment en été, à travers la fourniture de ferries conformes aux normes techniques et de sécurité qui peuvent accéder aux ports».

Ainsi, a indiqué le ministre, l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv) a consacré deux navires à savoir, Seraïdi et Bordj Badji Mokhtar, qui vont assurer le transport maritime urbain durant l'été, ajoutant que l'Entmv a entamé déjà l'exploitation d'une ligne maritime à partir des Sablettes vers Tamenfoust (Alger). Une décision «largement saluée par les citoyens», a-t-on souligné.

Les services de l'Entmv oeuvrent en coordination avec les autorités portuaires pour «examiner la proposition d'exploiter d'autres lignes inter-villes côtières, dont la ligne maritime reliant Alger à Dellys (wilaya de Tizi Ouzou), proposition qui a obtenu «l'accord de principe, avec l'engagement d'installer des structures d'accueil des voyageurs dès l'été prochain».

Par ailleurs, répondant à une question du député Farès Rahmani (indépendant) sur le remboursement des billets de vols et de traversées maritimes suspendus en raison de la pandémie de Covid-19, le ministre a fait état du «remboursement de plus de 84% du total des billets d'avion vendus, à savoir 600000 billets, d'une valeur de 2 milliards/DA.

Pour ce qui est du transport maritime, le ministre a fait part du «remboursement de plus de 1150 clients soit un montant de 150 millions/DA», rassurant que «l'opération s'étalera jusqu'à la fin de l'année pour les transports maritime et aérien». Cherfa a également indiqué, que les préparatifs en prévision de la prochaine saison estivale, débuteront dès janvier 2024, annonçant que la flotte aérienne sera renforcée avant la fin de l'année, avec l'affrètement d'avions de types Boeing et Airbus, en attendant la réception des aéronefs acquis.

Les navires Tariq Ibn Zyad et El Djazair sont en ce moment au niveau des chantiers de l'Entreprise nationale de réparation navale (Erenav) pour rénovation, a fait savoir le ministre, qui a affirmé que les navires Tassili et Bordj Badji Mokhtar sont concernés également par la rénovation. Cherfa a ajouté qu' un navire d'une capacité de 2000 places sera affrété pour renforcer la flotte maritime.

L'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (Entmv) a mis en place une plate-forme numérique algérienne pour les réservations 100% qui est entrée en service depuis une semaine, a-t-il rappelé.