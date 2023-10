Censée être une localité moderne et intelligente, la nouvelle ville de Draâ Errich n’est autre qu’une cité dortoir, vouée à devenir un ghetto. Dépourvue de l’essentiel pour une vie moderne et intelligente, comme annoncé par ses concepteurs, ce nouveau pôle urbain intégré de 55000 habitations, a, après une décennie, donné lieu à une avancée de béton, dépourvue de toute forme de modernité. Hormis la réalisation de quelques équipements publics, dont des établissements scolaires, un centre de soins entre autres, ce nouveau site semble avoir hérité de la détérioration même d’Annaba ville. Informel par-ci, insécurité par-là. Entre l’un et l’autre, c’est l’incivisme citoyen. Le tout couronné par le manque de design dans la conception des réalisations au sein d’un environnement qui respire l’austérité. Les lacunes sont à la pelle. Absence d’espaces de détente, d’infrastructures sportives et d’environnement vert censé donner vie à cette nouvelle ville. Les nouveaux occupants de cet espace sont contraints de se rendre à Annaba ville pour retrouver ce goût perdu de la vie , dans ce pôle urbain qui n’a pas fière allure. Autre aberration retenue, les aménagements extérieurs catastrophiques, manque d’alimentation en gaz naturel pour certains immeubles en raison de réserves émises par la Sadeg, le ramassage des ordures, le transport, qui fait défaut, surtout celui scolaire, sans pour autant oublier la maîtresse des lieux, l’insécurité en l’occurrence. La liste des désagréments et des lacunes est longue, ne pouvant faire de Draâ Errich une nouvelle ville, du moins pour le moment. Toutefois, il n’est pas péché d’espérer qu’un jour ce nouveau parc urbain soit un jour un modèle réussi pour une vraie Smartville. Pour cela, il faudra d’abord qu’il y ait une bonne volonté dans la réalisation de cette SmartCity et l’ensemble des équipements publics et annexes nécessaires à une ville intelligente. Implantée sur 1 334 hectares, la nouvelle ville de Draâ Errich présente toutes les opportunités pour devenir une ville moderne et au-delà, car disposant de tous les atouts et moyens notamment financiers, sa possibilité d’être l’exemple parfait d’une ville aux multiples standards. Pour peu que les agissements négatifs, dont le travail bâclé, le manque de suivi et surtout le défaut de sanction exemplaire, en cas de défaillance, soient le cheval de bataille de chaque responsable, chacun dans son domaine. A priori et à voir l’évolution des choses, il est probable que le rêve d’une ville au moins moderne est réalisable. En tout cas, c’est ce que révèle la visite du nouveau wali à ce pôle urbain intégré de Draâ Errich. En témoigne l’instruction d’Abdelkader Djellaoui à la wali déléguée pour la création d’un comité civil qui se chargera de l’étude et de la prise en charge des préoccupations des habitants de la nouvelle ville. Celle-ci, qualifiée de belle par le wali, du fait de son implantation dans un environnement forestier et lacustre, ce qui lui vaut le mérite d’une mise en conformité avec la création de structures socio- économiques, sanitaires et culturelles à l’exemple de petites entreprises, hôtels entre autres lieux nécessaires à la vie des habitants et qui contribueront à la création de postes d’emploi. En attendant l’amélioration du cadre de vie dans cette nouvelle ville, il est utile de souligner que les lacunes relevées persistent depuis plusieurs années et ont besoin de plusieurs d’années de travail, afin d’être éliminées.