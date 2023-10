Hier, c'est toute une délégation d'officiels libyens qui s'est rendue au siège de la direction générale de la Protection civile à Alger. Le représentant du ministre de l'Intérieur libyen, le général Youcef Mourad, conduisait cette délégation, accueillie en fanfare.

Cette visite est à inscrire dans le cadre de la coopération internationale.

Lors de cet évènement, le DG par intérim représentant le directeur général de la Protection civile, le colonel Khelifa Moulay, était l'hôte de l'émissaire libyen auquel ont été livrées les informations nécessaires et relatives au fonctionnement des opérations de secours, d'intervention et de gestion des catastrophes majeures.

Le management de ces dernières via des plate-formes numériques nouvellement acquises était particulièrement abordé. S'en est suivie une visite du musée de la Protection civile, où, la délégation libyenne a eu un aperçu du riche et dense parcours de ce corps d'exception en matière d'assistance, de secours et de sauvetage des vies humaines.

Rappelons que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a visité, en compagnie du ministre libyen de l'Intérieur, Imad Trabelsi et la délégation l'accompagnant, des services de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), et ce dans le cadre du renforcement des domaines de coopération policière entre les deux pays.

La délégation libyenne a visité le Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, l'École supérieure de police Ali-Tounsi, outre le Laboratoire central de la police scientifique et technique à Alger. Parcourant les différentes divisions de ces services, la délégation a reçu des explications sur les équipements modernes et les systèmes intelligents utilisés par la Sûreté nationale, ainsi que les principaux axes du système de formation policière.