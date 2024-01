Une équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Béjaïa assure depuis ce lundi des consultations médicalesspécialisées au profit de malades de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, organisées dans le cadre d'un accord de jumelage entre l'Établissement public hospitalier (EPH) Bouzidi Lakhdar et ce CHU. Le directeur de wilaya de la santé, Ahmed Djemaï a précisé que pendant trois jours, cette équipe médicale assurera des consultations spécialisées en cardiologie, endocrinologie, médecine interne et oncologie à l'EPH Bouzidi Lakhdar. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la formation de terrain des médecins spécialistes de cet EPH, a ajouté le même responsable, affirmant que les services de la direction de la santé oeuvrent à organiser des journées médicochirurgicales tout au long de l'année à travers les EPH de la wilaya dans le cadre des mêmes efforts de formation. Plus de 320 malades ont bénéficié dernièrement d'interventions chirurgicales gratuites dans différentes spécialités au niveau de l'EPH Mohamed Benani de la commune de Ras El Oued et 50 autres malades ont subi des interventions chirurgicales à l'EPH Kessal Boussid de Bordj Ghedir, selon le même responsable.