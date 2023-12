Agissant conformément aux directives du ministère de l'Agriculture pour faire barrage à la fièvre aphteuse, plusieurs milliers de doses du vaccin contre la fièvre aphteuse ont été mobilisées à l'Est du pays. Cette mobilisation entre dans le cadre de la contre cette infection laquelle a été lancée dimanche dernier comme rapporté dans une précédente édition.

Dans la wilaya de Constantine, 31.000 doses de ce vaccin ont été affectées à cette opération afin de parvenir à la protection du cheptel local dans le total respect des mesures décidées par le ministère de l'Agriculture et du Développement local pour éviter la propagation de cette maladie. Cette action intervient après la confirmation de cas de cette maladie animale dans certaines wilayas du pays, ayant conduit le secrétaire général de la wilaya de Constantine a superviser jeudi dernier, la mise en place d'un comité de veille pour lutter contre cette maladie qu,i, faut- il le rappeler, est une maladie virale grave du bétail, hautement contagieuse, qui entraîne des répercussions économiques significatives. La maladie touche les bovins et les ovins, les caprins et d'autres artiodactyles. Le comité devra ainsi procéder à une stratégie de suivie, d'un contrôle et d'une surveillance de cette maladie hautement contagieuse, qui se propage rapidement dans les troupeaux, qu'ils soient bovins, ovins ou caprins. L'opération de vaccination a été lancée sous la supervision de la Direction des Services Agricoles (DSA) de la wilaya, en partenariat avec les services vétérinaires. Annaba a lancé son opération en ciblant 30.000 bovins avec la mobilisation de 30 agents en plus des vétérinaires privés, selon les services de l'inspection. vétérinaire de wilaya.

Dans le même cadre et à Tébessa, 9.000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse ont été fournies et des vétérinaires publics et privés pour assurer le succès de la campagne. Pour la wilaya de Skikda 50.000 bovins de plus de deux mois d'âge, ont été ciblés incluant la mobilisation de 70 vétérinaires dont 50 du secteur privé. À Khenchela, la campagne de vaccination a été lancée dimanche dernier avec la mobilisation de 8.500 doses de vaccin pour les bovins de plus de deux mois, avec la mobilisation de 38 vétérinaires des secteurs public et privé.