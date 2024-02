Trois missions d'information provisoires de la commission des finances et du budget de l' APN se sont rendues ce samedi dans les wilaya de Aïn Témouchent, Saïda et Tessemsilt pour s'enquérir de l'état d'avancement de la numérisation des administrations des impôts, des Domaines, des douanes. La mission s'étalera jusqu'au 20 du mois en cours. Ces missions ont entamé hier des visites de terrain au niveau de plusieurs directions de wilaya relevant du ministère des Finances, souligne-t-on. Ainsi, au cours de sa visite de terrain de quatre jours dans la wilaya d'Aïn Témouchent, la première mission menée par le président de la commission des finances et du budget, Saâd Beghidja, se rendra auprès des «directions de la wilaya relevant des services du ministère des Finances, représentées par les secteurs des Domaines de l'Etat, des douanes et du Trésor public, outre le contrôleur financier». Gage de transparence et de prestation de qualité, la numérisation des services extérieurs du département desfinances à l'instar des impôts et des Domaines de l'Etat est inscrit comme une priorité par les autorités publiques. Mais, cette opération connaît des lenteurs en raison de nombreux obstacles qu'elle rencontre, indique-t-on. La visite de cette mission a pour objectif de s'enquérir du processus de numérisation du secteur financier. Dans une audience accordée aux membres de cette mission, le wali d'Aïn Temouchent, a souligné que «la numérisation des systèmes financier et fiscal est un mécanisme qui veille à rationaliser les dépenses publiques et consacre la transparence des transactions qui impacte grandement la régulation des mécanismes de contrôle de la gestion financière à l'échelle nationale». Il a, également, affirmé que «toutes les facilitations nécessaires sont assurées pour mener à bien l'action de cette mission d'information de l'APN». Toutefois, rien n'a encore filtré sur cette mission. Ces délégations n'ont communiqué aucun contenu ni détail sur leur mission. Ainsi l'on ne saura jamais ce qu'il en était au juste. Il faut noter que ces missions ne sont pas encore réglementées conformément à l'article 137 de la Constitution de 2020 puisque le projet du règlement intérieur de la chambre basse n'est pas encore promulgué. Notons que ces missions constituées par les commissions permanentes pour examiner un sujet donné et confiées à plusieurs députés, se concluent par la présentation d'un rapport complet d'information qui sera présenté au président du Parlement, qui le transmettra à son tour aux autorités concernées. Aux yeux des spécialistes, l'adoption de la numérisation dans le secteur des finances «ne nécessite pas de moyens colossaux» pour la concrétiser et la généraliser aux autres services, dont les services extérieurs comme les Domaines de l'Etat. Dans le sillage dudit processus, il a été mis en place l'application «Jibayatic» dans le secteur fiscal, permettant la déclaration fiscal à distance, tandis qu'il est possible de payer les impôts à distance via la plate-forme «Moussahamatic». En outre les doléances et les demandes de renseignements sont prises en charge via les sites web de la Direction des impôts. Pour rappel, lors d'un Conseil des ministres, le chef de l'Etat a fixé un délai de six mois aux différents secteurs pour mettre en oeuvre les mécanismes de numérisation et a donné instruction pour la création du Haut commissariat à la numérisation.