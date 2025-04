Le paiement électronique est envisagé dans le cadre des préparatifs visant à garantir le bon déroulement de l’opération de vente des moutons importés pour l’Aïd el-Adha. Cette option, encore en discussion, pourrait constituer un pas décisif en matière de transparence et d’encadrement du marché. Elle contribuerait à renforcer la traçabilité des moutons et à prévenir les pratiques spéculatives, notamment la revente illégale.

La question a été abordée lors de la dernière réunion présidée par Youssef Cherfa, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

La réunion de coordination a été tenue au siège de la tutelle, et elle a été marquée par la présence des membres du comité sectoriel chargé de superviser l’importation et la distribution des moutons, ainsi que des représentants du ministère de la Poste et des Télécommunications et du ministère de l’Économie de la connaissance. L’objectif affiché : instaurer un cadre de commercialisation plus rigoureux, afin de garantir un accès équitable au cheptel importé. Le recours au paiement électronique, bien qu’il ne soit pas encore officiellement entériné, est perçu comme un levier de contrôle des transactions, capable de limiter les achats en masse par des revendeurs et de suivre le parcours de chaque mouton, du point de vente jusqu’à l’acquéreur. Dans cette optique, les autorités étudient également la mise en place de bureaux de poste mobiles, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies par les services bancaires, afin de garantir une accessibilité élargie aux dispositifs de paiement.

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca) El Hadj Tahar Boulenouar, a lui aussi attiré l’attention sur la nécessité d’un suivi rigoureux de l’opération. Il a plaidé pour un encadrement renforcé et la mise en place de mécanismes de contrôle transparents, capables d’endiguer toute tentative de revente à prix majoré, une pratique devenue fréquente à l’approche de l’Aïd, notamment dans les grandes villes. Le prix de vente a, pour sa part, été unifié à 40 000 dinars par tête, conformément à la décision du dernier Conseil des ministres. Ce tarif vise à soutenir le pouvoir d’achat des ménages algériens et à garantir une certaine équité dans l’accès à ce rituel religieux. « La date de lancement de l’opération de vente sera annoncée dans les jours à venir », affirme le communiqué sanctionnant les travaux de ladite réunion de coordination. Si l’option venait à être adoptée, l’introduction du paiement électronique marquerait une avancée significative dans la modernisation des circuits commerciaux. Elle traduirait également la volonté des pouvoirs publics de moraliser le marché, tout en adaptant les pratiques de consommation aux exigences de traçabilité et de transparence. Par ailleurs, la réunion a permis d’évaluer la réception de la première cargaison de moutons au port d’Alger et de faire le point sur l’avancement du calendrier d’importation. Le comité a réaffirmé son engagement à acheminer les bêtes vers les sites de quarantaine, avant leur redistribution vers les points de vente implantés à travers les différentes wilayas.