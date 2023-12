La nouvelle a nourri les commentaires les plus fantaisistes, mercredi, lorsque les dirigeants maliens ont fait savoir que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avant son départ au Maroc pour une réunion de concertation sur l'accès des États du Sahel à l'océan atlantique parrainée par Mohamed VI, a mené des consultations avec l'ambassadeur d'Algérie à Bamako autour des derniers développements dans un Mali toujours en proie à une persistante instabilité. L'Algérie, en tant que chef de file du comité de suivi chargé de la mise en oeuvre de l'Accord de 2015 issu du processus d'Alger, sous l'égide des Nations unies, constate, depuis quelques mois, une lourdeur préoccupante dont les conséquences peuvent compromettre le processus de sortie de crise patiemment élaboré et entrepris depuis presque une décennie. Des consultations réciproques ont donc eu lieu, le lendemain à Alger, où le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu l'ambassadeur du Mali avec lequel il a été question des «récents développements de la situation» dans le pays voisin. Attaf a saisi cette opportunité pour rappeler, «de manière appuyée» les innombrables et assidues contributions de l'Algérie au profit du pays frère, tant en matière de sécurité que de stabilité, sachant qu'il s'agit là de «principes cardinaux» de la diplomatie algérienne, non seulement dans la région sahélo-saharienne mais également dans tout le continent africain et au-delà.

Les supposés griefs exprimés par les dirigeants maliens sont à la fois surprenants et inappropriés dans la mesure où l'Algérie entreprend des rencontres périodiques avec des signataires de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, en sa qualité de chef de file de la médiation onusienne chargée de veiller à la mise en oeuvre des mesures telles que stipulées dans le processus de paix. De ce fait, il n'existe ni «actes inamicaux» ni «ingérence» d'aucune sorte dans l'exercice d'une mission dont la première finalité est de préserver la paix et la sécurité à la fois dans le pays concerné et dans l'ensemble de la région sahélienne où des fauteurs de trouble agissent, en amont et en aval, pour une déstabilisation lourde de conséquences. Non seulement l'Algérie a toujours respecté scrupuleusement les relations fraternelles de bon voisinage et de solidarité agissante mais, elle n'a jamais dévié, en aucune manière, de sa doctrine immuable qui consacre au plus haut point l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté des pays africains, à l'heure où de sinistres courants traversent le continent dans le but de compromettre jusqu'à sa dignité recouvrée. Il en va de même au Mali auquel nous attachent des liens de fraternité anciens et inébranlables, source première du souci de notre pays à «y garantir la paix» et y encourager «la réconciliation sans exclusion». Attaf a d'ailleurs rappelé, à juste titre, que le 13 décembre, l'Algérie a invité «toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger». Les récentes rencontres qui ont suivi cet appel et notamment celles avec les chefs des Mouvements signataires de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, «s'inscrivaient parfaitement dans la lettre et l'esprit» de cette démarche. Et c'est pourquoi, loin de toute fausse polémique et de tout malentendu de nature à conforter les manoeuvres des ennemis de la paix et de la sécurité dans notre région, l'Algérie attend du Mali qu'il «s'associe aux efforts actuellement entrepris afin de donner un nouvel élan» à l'Accord de paix, signé à Alger en 2015, et qui demeure le gage incontournable d'une véritable réconciliation entre toutes les composantes maliennes ainsi que d'une stabilité durable.