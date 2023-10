Pour marquer cet événement international, la wilaya de Bouira a voulu mettre les petits plats dans les grands.En fonction de cette intention, elle a choisi la salle aux mille places de la Maison de la culture Ali- Zaâmoum pour accueillir les centaines d'enseignants ayant répondu à son invitation.

Le programme, élaboré, à cet effet, a commencé vers 14h30. Quand le directeur de l'éducation prenait la parole, le silence, mais aussi, l'émotion étaientt palpables. On savait qu'il allait parler de l'enseignant et de son rôle à l'école, dans la société et dans la formation des générations à venir, mais quand il l'a fait, avec les mots qui sont les siens et compris de tous, il a été vivement applaudi. Parce que dans chaque mot, le responsable du secteur sur lequel repose en grande partie la santé et la prospérité du pays, a mis spontanément un peu de sa propre émotion.

La présence de ce public composé essentiellement d'enseignants en avait créé les conditions. Après tant de dévouement et de sacrifice, il est naturel, il est légitime qu'un peu de reconnaissance vienne couronner leur oeuvre. «L'Algérie a fait un bond prodigieux en avant et c'est grâce surtout à l'enseignant», a-t-il déclaré à ce propos. Et s'expliquant là-dessus, il a fait savoir qui est cet enseignant: l'enseignant qui dispense, avec ses méthodes éprouvées et sa conscience professionnelle, ses cours aux objectifs multiples liés à la formation et à l'éducation de l'enfant; le directeur d'école qui veille au bon fonctionnement de cet établissement; et l'inspecteur qui effectue des visites dans les écoles, donnant son avis sur telle ou telle méthode, jugeant de leur efficacité et contribuant ainsi à la formation de l'enseignant et directeur lui-même.

À son tour, lorsqu'il a pris la parole, le wali, tout en rendant hommage à cette armée du savoir «ces éléments essentiels» à la cohésion sociale par «l'enseignement des fondamentaux et des valeurs qui sont les nôtres», le wali a exalté chez l'enseignant l'amour de la patrie et le sens du devoir. Ce rôle pour lui est un rôle civilisationnel, qui a pour but de propulser par le savoir et la morale l'Algérie au rang des pays les plus avancés. «Vous avez porté haut les couleurs de l'Algérie. Et l'Algérie reconnaissance se souvient».a-t-il conclu. L'assistance, émue, a applaudi.

La chorale, composée de collégiennes, elle, a fait vibrer toute la salle. Non parce que la musique, les voix et les paroles étaient belles, mais parce qu'à travers l'exécution de ce chant, il y a un bel hommage rendu à l'enseignant. Et pour cause! Le chant en question s'intitule: Merci, mon prof. Bientôt, pourtant, le calme est revenu dans la salle. Et si on a trouvé encore assez de loisirs pour écouter quelques poèmes qui vont dans le sens de l'encensement de ce rôle merveilleux de renoncement et de probité morale et intellectuelle, il était temps de récompenser ce dévouement exemplaire. Six professeurs ont été choisis pour leur mérite: trois profs du moyen et trois profs du secondaire.

Le wali qui effectue régulièrement des visites personnelles et qui a remarqué le dévouement désintéressé de trois enseignants au cours de ses déplacements dans différentes communes, a tenu à les distinguer en saisissant cette occasion. De même, dans un geste spontané et généreux, il a annoncé que la wilaya accordait un micro portable pour chacun des neuf enseignants honorés. Un couple de jeunes enseignants avec un bébé de quelques semaines était parmi eux.