Une séance plénière consacrée au débat sur le projet de loi portant Code de procédure pénale a été tenue hier à l’Assemblée nationale. Lors de la présentation du texte, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, a souligné que «des amendements importants sont introduits dans le cadre du recouvrement des biens de l’État et de récupérer tous les fonds détournés résultant des pratiques négatives dans la gestion des affaires publiques qu’a connue le pays par le passé et du détournement des fonds publics ainsi que de la prolifération des différents phénomènes de corruption. Il sera question de protéger l’argent public, l’économie nationale et l’amélioration de la gestion du service public de la justice à travers la prise en charge de certains manquements caractérisant les pratiques judiciaires durant ces dernières années».

Ces modifications contribueraient à renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.

Il s’agit, selon le ministre, d’une disposition alternative aux poursuites pénales contre des personnes morales ou les entreprises concernant certains délits définis préalablement. Laquelle disposition, selon le ministre, «permet aux personnes morales d’échapper aux poursuites pénales, en contrepartie de restituer des fonds, des avoirs provenant de la corruption transférés illicitement à l’étranger ou de payer au Trésor public le montant équivalent à tous ces avoirs détournés».

Le projet prévoit également la création d’une «agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués pour combler le vide institutionnel en matière de gestion de revenus criminels».

Le texte propose également de confier à cette agence la gestion des fonds et biens frappés de saisie conservatoire durant les procédures pénales en cours, ainsi que le recouvrement des biens détournés à l’étranger. Ce projet prévoit aussi «le renforcement de la médiation pénale, une mesure alternative aux poursuites judiciaires».

Le texte propose, en outre, de maintenir le système des jurys appliqué depuis 1966, en ramenant le nombre de jurys à 2 au lieu de 4 pour les tribunaux de première instance et d’appel, à l’exception des crimes particulièrement graves (terrorisme, traite d’êtres humains, trafic de drogue, la contrebande… lesquels sont jugés par une composition professionnelle tripartite.

En outre, dans le cadre de la dépénalisation de l’acte de gestion, permettant aux gestionnaires d’entreprises publiques de s’affranchir de la paralysie, le projet propose de subordonner toute poursuite judiciaire à l’encontre des managers des entreprises publiques économiques, dont l’État détient la totalité des actions, et ceux des entreprises économiques aux capitaux mixtes, à une plainte déposée préalablement par les organes sociaux de l’entreprise concernée.

Par ailleurs, le rapport préliminaire de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés publiques a fait état de l’introduction de plusieurs nouveaux articles. Notons enfin que ledit texte de loi sera adopté en plénière lundi prochain.