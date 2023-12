La Foire de la production algérienne (FPA), se poursuit jusqu'au 23 de ce mois, à la Safex (Société algérienne des foires et exportations). L'évènement qui signe sa 31e édition, voit la présence de pépites de l'oléiculture, de l'apiculture et de l'agroalimentaire. Ces dernières ne passent pas inaperçues, et sont souvent approchées par les professionnels de l'export, à l'oeil avisé. Il n'est plus tabou, en effet, de parler exportation, surtout que ce rendez-vous est un moment fort pour la promotion du label «Made in Algeria». C'est le cas par exemple pour cet industriel, implanté à Annaba, et qui réussit le coup de force de présenter un produit à la qualité et à l'emballage irréprochables.

Il s'agit en l'occurrence de la tomate en conserve dont un quota sera bientôt exporté vers la Mauritanie, apprend-on. Ses autres produits dérivés, et dont il a la recette, particulièrement les sauces, sont déjà commercialisés sur certains marchés étrangers, comme celui de la France, du Portugal ou de l'Espagne, alors que d'autres pays ont déjà manifesté leur intérêt pour sa marque, notamment le Liban. Le produit vedette de cette foire n'est autre que l'huile d'olive. Au stand de la marque Thiwiza, spécialisée dans les produits du terroir, dont les olives vertes Arbequina, dont l'huile est particulièrement prisée pour ses bienfaits sur la santé humaine, Sofiane Hefiane, commercial, en parle avec passion. «Nos oliveraies sont à Aïn Ouessara dans les Hauts -Plateaux et notre huile est pressée à Larbaâ Nath Irathen. Elle fait l'objet d'une grande demande», révèle-t-il, tout en mentionnant que la production d'huile d'olive, n'est plus, l'apanage d'une région précise. Il rappelle à ce titre que Djelfa était classée première au palmarès de la production nationale, en 2022. Plus à l'Est, l'huile d'olive Beldi, produite à Mila, revendique franchement le label export. Douce et raffinée au goûter, cette huile est exclusivement commercialisée à l'étranger.

Elle a pour destinations la France, la Russie, le Qatar, le Liban et l'Afrique du Sud. La baisse des récoltes mondiales d'olives, notamment en Espagne a eu un impact positif sur la production nationale d'huile d'olive, laquelle s'est traduite par une plus forte demande. Indique-t-on. Passer en revue les produits naturels ne va pas sans citer le miel. Ce dernier semble être victime de son succès. C'est du moins ce qui ressort de certaines confidences de professionnels à l'instar de Abdelouahab Guessab qui dénonce certains dépassements qu'il a observés sur le marché. Il appelle à instaurer des coopératives de producteurs au niveau de chaque wilaya, afin de mieux protéger la profession. Notons que l'actuelle édition de la FPA voit la participation de grandes entreprises nationales publiques et privées et d'autres ayant investi fraîchement le marché national, en vue d'exposer les produits et les services des sociétés algériennes.

Cette manifestation économique regroupe plusieurs secteurs d'activité dont l'industrie agroalimentaire, chimique et pétrochimique, les industries de transformation (meubles, textile, cuirs et prêt-à-porter), l'industrie électronique et l'électroménager, les industries mécaniques, la sidérurgie, la construction et matériaux de construction, le secteur des services, les industries militaires, les start-up et l'artisanat. Elle connaît une intense activité d'autant plus qu'elle fait office de plate-forme efficace pour le réseautage professionnel et la mise en relation d'affaires, de partenariat entre les opérateurs économiques nationaux.