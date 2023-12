L'Algérie abrite, à partir d'aujourd'hui, les travaux de la 10e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. S'étalant sur deux jours consécutifs, cet événement de haut niveau est d'autant plus important dans plusieurs volets qu'il constitue une autre occasion qui permettra de mettre en avant la promotion de la diplomatie africaine en tant qu'élément accompli et d'autant plus agissant dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain, dans le cadre du processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est également d'autant plus conséquent qu'il constitue un rendez-vous à la fois pesant et agissant de manière concluante sur les concerts diplomatiques internationaux, raison pour laquelle les pays africains participent en force à cette rencontre qui a pour objectifs principaux le renforcement de la diplomatie africaine afin d'en faire un acteur aussi bien accompli qu'influent en plus de la promotion de la sécurité et la stabilité sur le continent, les résolutions de cette rencontre portent également sur la mise à plat de l'injustice historique dont fait l'objet l'Afrique en matière de représentation au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, la rencontre d'Oran sert tout aussi bien de tribune permettant la réaffirmation de l'attachement de l'Algérie à une réforme profonde au sein de l'organisation onusienne, tel qu'a été revendiqué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le séminaire d'Oran rassemblera les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), les membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies, le Guyana, représentant l'Amérique latine et les Caraïbes dans le mécanisme A3+1, ainsi que des représentants de la Commission de l'UA et de l'ONU. Au cours de son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies (Csnu) pour la période 2024-2025, l'Algérie joue un rôle actif dans la consolidation du bloc africain au sein de cette instance multilatérale internationale dédiée à la paix et à la sécurité. Le Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique sert également de tribune portant sur la promotion et la défense efficace des positions africaines communes sur les questions de paix et de sécurité concernant le continent, dans le cadre du processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'à renforcer davantage la collaboration entre le CPS de l'UA et l'A3.

Il sert également de tribune de débats sur la prolifération des armes, le terrorisme et l'extrémisme violent, l'imposition de sanctions par les organisations internationales et les partenaires des États membres de l'UA, ainsi que sur l'amélioration de la coordination du CPS et de l'A3 pour renforcer la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. La rencontre de l'année dernière a réuni les représentants des 15 membres du CPS, représentés par le Burundi, le Cameroun, le Congo, Djibouti, la Gambie, le Ghana, le royaume du Maroc, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe.