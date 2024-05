Tombant au milieu de la première session de l’APW, dont elle a interrompu le programme, la visite, avant-hier, du ministre des Travaux Publics dans la wilaya de Bouira lui a permis de rappeler les priorités dans ce secteur considéré, selon lui, comme stratégique. Dans son intervention, le wali a souligné surtout les différents programmes réalisés dans ce secteur, se chiffrant en milliards de dinars. Parmi les projets structurants, il a évoqué l’autoroute Est-Ouest qui a connu dernièrement des travaux de réhabilitation, le projet de dédoublement de la voie ferrée qui verra prochainement le jour, celui de la RN8 auquel une enveloppe de 4 milliards de dinars est consacrée. Cette route nationale qui va jusqu’à Ouled Djellal, en passant pas Boussaâda, et qui relie Bouira à Sidi Aïssa, permettra de fluidifier la circulation et d’éliminer les points noirs qui jalonnent ce trajet sur 17 km. Son démarrage officiel a coïncidé avec cette visite.

Le ministre Lakhdar Rakhroukh s’est ainsi félicité de la diligence accomplie dans l’exécution des programmes, dont la wilaya a bénéficié dans le cadre de l’extension et de la modernisation de ses réseaux routiers, d’une longueur dépassant les 3 350 km. Tous ces progrès ont hissé la wilaya de Bouira au rang de carrefour culturel et commercial. La proposition de faire de la RN 5 une double voie n’a retenu que faiblement l’attention du ministre qui a estimé que le gros du trafic se fait déjà par l’autoroute qui traverse la wilaya d’Est en Ouest sur presque 100 km. L’exposé fait par le directeur des travaux publics a été long et détaillé, montrant ainsi l’importance du réseau routier qui dessert la wilaya. Son maintien en bon état et sa densification exige des efforts constants et cela aussi a été mis en évidence dans cet exposé.

Le responsable du secteur a énuméré ensuite les nombreuses opérations d’extension ou de réhabilitation initiées à différents niveaux du réseau. Mais plus que tout ce qu’il a pu dire sur les efforts accomplis dans ce domaine, c’est la vidéo qui a été montrée à cette occasion qui a le plus attiré l’attention de l’auditoire fort nombreux.

La vue aérienne qu’elle a présentée est époustouflante. On voyait des monts, des vaux et, à travers ces reliefs accidentés, des routes, des chemins de wilaya et communaux qui courent tout le long. Quand le cortège a pu quitter l’hôtel de la wilaya, il était 10 heures. La route en direction d’Aghbalou pour la réhabilitation de la RN en différents endroits a pris plus d’une heure. Un accueil des plus chaleureux a été réservé au wali et au ministre qui, encore fois, par la voix du directeur des travaux publics a pris connaissance des nombreuses opérations ayant ciblé ou cible encore ce secteur, comme ce chantier qui venait de démarrer hier. Certaines opérations (33 km), lancées en 2021 sont achevées, mais d’autres comme le CW 10 ou le CW considérés comme des priorités, ne pourront l’être qu’en 2026. Le glissement de terrain connaît toujours des travaux de réhabilitation.

La visite se poursuivant, le ministre s’est ensuite rendu à Sour El Ghozlane pour ce projet de double voie qui concerne la RN8. Il s’est rendu ensuite à Aïn Bessem où un projet similaire concerne la RN18, et enfin, il a bouclé la boucle avec la RN 46 qui relie Guerouma à Lakhdaria.