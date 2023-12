Le chef de la diplomatie nigérienne a mis en relief la manière avec laquelle l'Algérie a toujours traité les moments de crise qu'a eu à vivre le Niger. «L'Algérie a toujours été du côté du Niger dans toutes les crises que le pays a eu à affronter par le passé», a affirmé avant-hier, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Yaou Bakary Sangaré. Le responsable nigérien s'est exprimé à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. «Nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie a servi de médiateur de bons offices à chaque fois qu'il y a eu un problème au Niger», a poursuivi Sangaré. Ce dernier s'est ainsi félicité de la «qualité» des relations entre l'Algérie et le Niger.

Sur l'objectif de sa visite à Alger, le chef de la diplomatie nigérienne a expliqué qu'il a abordé Ahmed Attaf la médiation en cours entre le Niger et la Cédéao.

«Nous sommes, aujourd'hui, en pleine médiation avec la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Je suis venu faire le point avec mon frère algérien pour lui expliquer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons actuellement», a-t-il déclaré. Il a souligné, à ce propos, que «la médiation avec la Cédéao est en bonne voie». Ce qui est en soi une bonne nouvelle sur la voie de la normalisation des relations entre les deux parties dont les rapports se sont envenimés au lendemain du coup d'État à Niamey. «Nous espérons que très rapidement, nous laisserons toute cette situation derrière nous et que nous parviendrons à trouver une sortie de crise rapide par rapport à la situation que nous traversons actuellement», a affirmé le diplomate nigérien. La sortie de crise espérée «nous permettra de nous concentrer sur le travail qui nous attend pour le retour à l'ordre constitutionnel et pour les actions de développement de notre pays», a ajouté Sangaré.

À noter que l'Algérie a toujours plaidé pour la stabilité du Niger et de tous les pays du Sahel. La position a été réaffirmée, en été dernier, quand le Niger a vécu une crise de pouvoir marquée par le renversement du président Mohamed Bazoum. Le pays faisait alors face au spectre de l'intervention militaire autour de l'organisation ouest-africaine poussée par des parties étrangères. L'Algérie avait alors exprimé son opposition à toute solution militaire, défendant le principe de la solution diplomatique. Le président Tebboune avait alors affirmé que l'Algérie soutient le retour à la légitimité constitutionnelle au Niger, et est prête à aider les Nigériens, autant qu'elle le peut s'ils le demandent, afin de les réunir. Il avait mis en avant son refus total et catégorique de l'intervention militaire. Il avait aussi averti que l'intervention militaire ne résout aucun problème, citant ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, où les problèmes sont toujours sur la table et les choses sont complexes. Tebboune avait également averti qu'une intervention militaire pourrait «enflammer» (la région du) Sahel.

Au mois d'août dernier, soit quelques jours seulement après le renversement du président nigérien, le chef de l'État avait mis en garde. L'intervention militaire de la Cédéao au Niger «est une menace directe pour l'Algérie. Nous refusons catégoriquement toute intervention militaire», avait-il réaffirmé. Il a martelé qu'il «n'y aura aucune solution sans l'Algérie. Nous sommes les premiers concernés. L'Algérie partage près d'un millier de kilomètres» de frontière avec le Niger, a-t-il souligné.

Au-delà des questions sécuritaires dans le Sahel et des efforts devant aider le Niger à retrouver sa sérénité, Ahmed Attaf et son homologue nigérien ont abordé la coopération bilatérale et les possibilités de son renforcement. Ils ont évoqué à cet effet un certain nombre de projets communs.

L'Algérie a constamment mis en avant la nécessité d'encourager l'approche de développement et de mobiliser les financements nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de développement dans cette région qui a besoin d'infrastructures sociales et économiques à même de garantir la durabilité de la stabilité et de la sécurité.