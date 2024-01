L’axe Alger-Pékin en force ! Les relations historiques entre les deux pays ont été consolidées lors de la visite d’État effectuée en Chine, par le président de la République, en juillet dernier. La 8e session du Comité mixte « algéro-chinois » de coopération économique, commerciale et technique, actuellement en cours, marque une étape clé dans la consolidation de ces relations historiques. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a été dépêché en Chine pour coprésider cette session cruciale avec son homologue chinois, Wang Wentao, ministre du Commerce. Cette commission a toujours été le pilier reliant Alger et Pékin, et Belaribi aspire à renforcer davantage ces liens. La période actuelle offre une opportunité unique pour élever le partenariat à de nouveaux sommets. Des débats approfondis, des rencontres fructueuses, et des sessions B to B se déroulent sous la supervision des deux ministres. La 8e session coïncide avec le soixante-cinquième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ajoutant une dimension symbolique à ces discussions. La diversification des domaines de coopération est au cœur des débats. Encourager les initiatives basées sur l’investissement direct et conjoint, avec un accent sur le principe gagnant-gagnant, est une priorité. Rappelons que le président Tebboune et son homologue chinois, Xi Jinping, ont récemment conclu des accords majeurs impliquant des investissements chiffrés en milliards de dollars. Plus de 36 milliards de dollars seront investis en Algérie dans les années à venir, couvrant des secteurs aussi variés que l’industrie, les technologies modernes, l’économie du savoir, les transports et l’agriculture. Cette session de la commission mixte « algéro-chinoise » constitue donc une plate-forme cruciale pour explorer de nouvelles voies de coopération et tracer de nouveaux horizons. Les perspectives de partenariat promettent des avancées significatives, consolidant ainsi les bases d’une relation bilatérale durable entre l’Algérie et la Chine. Cependant, le président Tebboune n’est pas « rassasié » . Il exprime le désir d’attirer davantage d’investisseurs chinois en les invitant à participer activement à la vaste transition économique que l’Algérie connaît actuellement. L’objectif ultime de cette transformation est de faire du « Made in Bladi » une force économique capable de conquérir le monde, en particulier l’Afrique. Qui mieux que la Chine et sa force industrielle, économique et technologique pour nous aider à réaliser ce grand défi ? Surtout que l’Algérie offre en contrepartie un marché de 46 millions de consommateurs et, surtout, la plus grande porte entre l’Europe et le continent africain. La Chine est le partenaire commercial le plus important de l’Algérie, occupant la première place en termes d’approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de plus de 9 milliards de dollars, soit un taux de plus de 16,5%, selon les données des douanes algériennes. En remontant dans le temps, la relation spéciale entre l’Algérie et la Chine prend racine dès 1958, lorsque la Chine devient le premier pays non-arabe à reconnaître le GPRA. Depuis lors, la contribution de la Chine aux projets ambitieux de l’Algérie pour sa restructuration a été significative. Des logements aux routes, en passant par les ouvrages d’art, les hôtels, les mosquées, les hôpitaux, et les stades, la main chinoise a joué un rôle crucial. Les ouvriers des grandes entreprises de construction chinoise ont même adopté le dialecte local et formé des familles mixtes algéro-chinoises, symbolisant ainsi l’amitié et la fraternité entre les deux nations. Un exemple tangible de cette amitié est le Grand opéra d’Alger, offert par le gouvernement chinois à l’Algérie en tant que symbole de leur relation fraternelle. Dans cette dynamique, Belaribi intensifie ses efforts en tenant des réunions avec des responsables chinois pour explorer des moyens de renforcer et de développer le partenariat dans divers domaines d’intérêt commun. L’objectif est clair : approfondir le partenariat stratégique global pour obtenir des résultats encore plus significatifs. L’Algérie et la Chine veulent plus que jamais construire ensemble un avenir prometteur…