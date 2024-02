L'Algérie en mode solde! Depuis deux semaines déjà, les soldes d'hiver ont été lancées dans tout le pays. Elles interviennent cette année dans un contexte marqué par la relance économique, et l'ouverture de certaines importations. Ce week-end était l'occasion de la deuxième démarque. C'est la grande folie dans les magasins! Les clients les ont pris d'assaut à la recherche de bonnes affaires. Ils sont attirés par les écriteaux annonçant des rabais très importants, qui vont jusqu'à 70%. «C'est vraiment intéressant. On peut tomber sur de très bonnes affaires», soutient Lydia, une mère de famille rencontrée au niveau de la zone commerciale de Chéraga. «Chez les grandes marques, on trouve de bonnes réductions. Mais ça reste quand même cher,» précise-t-elle. Néanmoins, comme beaucoup d'Algériens, elle se tourne vers la mode qui nous vient tout droit des pays anglo-saxons, en l'occurrence les «Outlet». Il s'agit généralement, des fins de séries, des sur stocks ou des articles présentant des défauts. Ils sont de plus en plus nombreux chez nous. «On trouve des grandes marques à des prix choc. Il faut juste bien fouiner», atteste de son côté Lamia qui avait entre les mains un pantalon Celio, qu'elle a acheté pour son mari, affiché à 3200 DA. Arrivée à la caisse, elle tombe des nues. La caissière lui annonce qu'il y avait moins 30% sur ce pantalon en solde. «Une très bonne affaire, un pantalon de cette marque a un moins de 3000DA. C'est une affaire», atteste-t-elle avec un large sourire. Les bonnes affaires c'est aussi chez l'autre tendance du moment, à savoir les magasins qui vendent les vêtements au kilogramme. Ils proposent des articles à des prix qui dépassent toute concurrence. Comme c'est le cas pour le plus connu d'entre eux-mêmes, en l'occurrence «Stock Europe», de Dergana, dans la banlieue est d'Alger. Chez eux, ce sont les soldes à longueur d'année. Ils proposent des prix imbattables avec des vêtements de marque à partir de 1000DA. Au vu de ces prix, ils n'ont pas l'intention de faire des soldes. «Mais on va faire quelques promotions durant cette période», précise le gérant du magasin, que les clients fidèles appellent affectueusement «El Oustade».

Les nouvelles «modes»

Les petits commerces se sont aussi mis en solde. Ils proposent des produits à prix cassés, notamment ceux venant de Turquie. Des pantalons à partir de 1500DA, des pulls à 1000DA, des chaussures à 2500DA. «Il y a de quoi bien habiller ses enfants à des prix corrects», se réjouit Youba, un père de famille qui venait d'acheter plusieurs articles à ses deux enfants. «En plus, ils sont satisfaits», réplique-t-il avec beaucoup de joie. On peut reconnaître ces magasins avec les affiches qu'ils mettent sur les devantures de leurs commerces. Certains vendeurs sont allés plus loin en créant leur propre marque de produits, venus de Turquie. Ils proposent de belles choses à des prix défiant toute concurrence. Certains d'entre eux se sont mêmes lancés dans le «Made in Bladi». Ils fabriquent des vêtements locaux de bonne qualité qu'ils proposent avec ceux venus du pays du Bosphore. En parlant du «Made in Bladi», on trouve de belles choses à bon prix. Comme c'est le cas chez Jacket club. Même si les modèles sont un peu dépassés. En cette période de soldes, l'Algérie se transforme ainsi en terrain de chasse pour les amateurs de bonnes affaires, créant une véritable frénésie d'achats à la recherche de deals exceptionnels.

Cependant, au milieu de ces bonnes affaires, on trouve encore certaines petites arnaques même chez les grandes enseignes.

Il y a bien sûr, celle des prix affichés soldés, alors que c'est le prix d'origine. Beaucoup de clients s'en plaignent, notamment sur les réseaux sociaux. Sabrina, une cliente régulière, exprime son amertume après avoir acheté un article prétendument soldé, mais dont le prix n'avait pas réellement été réduit. «Je suis déçue de constater que même dans les enseignes renommées, on n'est pas à l'abri des pratiques douteuses.

Attention aux arnaques!

Les soldes devraient être une opportunité de faire de bonnes affaires, pas de se faire berner.» Lotfi, fervent amateur de mode, partage son expérience avec des vêtements de contrefaçon. «J'ai acheté un manteau de soi-disant grande marque à prix soldé, mais la qualité était bien en deçà de ce à quoi je m'attendais. C'est décourageant de constater qu'on peut se faire avoir même en dépensant davantage.» Sofia, une habituée des achats en ligne, relate sa mésaventure avec une fausse publicité. «J'ai repéré une paire de chaussures à un prix alléchant sur le site officiel. Cependant, une fois dans le magasin, le prix avait subitement augmenté, et le personnel prétendait que l'offre en ligne était une erreur. C'est une tromperie flagrante. «Ces témoignages soulignent l'ampleur des problèmes rencontrés par les consommateurs lors des soldes. Ils mettent en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et appellent à des mesures pour prévenir ces pratiques trompeuses et protéger les droits des acheteurs.

Cette diversité d'offres confirme que les Algériens sont prêts à explorer toutes les options pour obtenir des produits de qualité à des prix abordables, faisant des soldes un véritable phénomène de consommation dans le pays. Ça c'est le côté cour, le côté jardin on trouve aussi des soldes d'autres produits.

Comme partout dans le monde ce sont les vêtements les plus concernés, mais il est aussi question de produits cosmétiques, électronique et électroménager. Pour ce dernier, c'est l'hiver des bonnes affaires. Avec le retour de la production nationale, il y a le choix mais la concurrence a aussi eu un impact sur les prix. Produits blancs, TV,...on en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les marques soldent à tout-va pour marquer leur grand retour sur le marché. Ce qui fait le bonheur des consommateurs, notamment à la veille du mois sacré de Ramadhan. Les couples qui ont l'intention de se marier, sont aussi très heureux par ces produits qui leur permettent de ne pas se ruiner. L'électronique est aussi en mode rabais.

L'impact du «Made in Bladi»

Le retour des importations, ajouté à la connexion ont impacté les prix, on trouve de tout à tous les prix, notamment sur la Toile ou les sites Internet comme c'est le cas de Youshop.Dz, un magasin de vente en ligne d'électronique qui a proposé des soldes irrésistibles. D'autres concurrents ont fait de même, mais ici aussi attention à certaines arnaques qui peuvent coûter cher. Quoi qu'il en soit, ceux qui veulent faire de bonnes affaires c'est l'occasion ou jamais. Les soldes se poursuivront jusqu'au 21 février prochain.

L'affluence record dans tous les magasins, la disponibilité de produits locaux montrent que l'économie va bien. Mais aussi le front social avec un pouvoir d'achat qui nous permet de faire certaines folies. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Ça fait du bien...