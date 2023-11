Les étudiantes Sirine et Chaïma et leur enseignante à la faculté des sciences technologiques Mme Saïdi Touati Mahdia sont à la tête de l'un des projets innovants et prometteurs ayant retenu hier l'attention des ministres de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine Mahdi Oualid, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ayant effectué, hier, une visite à l'Usthb Insector.DZ est le nom de cette start-up spécialisée dans l'élevage et la commercialisation de différents produits élaborés à base d'insectes, tels les larves de la mouche du soldat noir et l'Ephesta, et le ténébrion meunier. Le principe est de tirer profit des protéines d'insectes utilisées dans la pisciculture et l'élevage des oiseaux et animaux, dont les importations coûtent très cher aux Trésor public. Une donnée affirmée par le ministre de l'Économie de la connaissance ayant invité les porteurs de projets à effectuer une demande Label sur le site startup.dz. Les larves de ces espèces ne sont pas le seul produit issu de l'élevage d'insectes. «Les excréments peuvent être utilisés comme fertilisants des sols, et les insectes eux-mêmes peuvent être utilisés comme moyen de lutte biologique contre les insectes nuisibles», comme souligné par l'enseignante qui occupe le poste de directrice du laboratoire dynamique et biodiversité. De nombreuses solutions innovantes dans les domaines de la construction, la santé, les technologies ont également joui de la même importance auprès des ministres, lesquels ont réaffirmé leur engagement à l'accompagnement de la jeunesse du savoir et de la connaissance qui innove, et qui a du potentiel pour la création de la richesse et de l'emploi. Dans ce sillage, M. Baddari a révélé que «des textes réglementaires dédiés à diversifier les sources de financement et à l'accompagnement des porteurs de projets sont en cours de préparation».