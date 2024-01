La commission de la santé et des affaires sociales de l’Assemblée populaire nationale effectue, depuis samedi, une mission d’information dans des wilayas de l’ouest du pays. Au troisième jour, la mission a inspecté des structures et des établissements de santé publique à travers déférentes daïras de la wilaya de Saïda, pour s’enquérir de leur état. Plusieurs « insuffisances » ont été relevées, notamment l’absence de médecins spécialistes, le manque d’ équipements médicaux ainsi que la mauvaise gestion. Le membres de la mission déplorent le fait que « l’IRM mammaire dont a été doté l’établissement

hospitalier de la commune El Hassasna n’a jamais fonctionné, sachant que cet outil utilisé pour dépister le cancer du sein, a coûté très cher au Trésor public. Lors de la visite des polycliniques de proximité, la délégation a également constaté « un manque de moyens médicaux et l’absence de numérisation… » Cela a engendré « des conséquences négatives à la fois pour les médecins mais aussi pour la qualité de leurs soins », regrette-t-on. La commission a également noté « le manque en médecins spécialistes et l’absence de spécialistes en anesthésie-réanimation ainsi que l’inexistence de ser-vices d’urgences ». Toutes ces insuffisances et ces préoccupations seront, faut-il le rappeler, transcrites dans le rapport de la mission qui sera remis au président de l’Assemblée, lequel le transmettra à son tour aux autorités concernées. Cette mission devra se rendre dans d’autres wilayas de l’Ouest lors de son périple qui s’étalera jusqu’au 26 du mois en cours. Notons que le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée a réglementé la création de missions d’information provisoire, conformément à l’article 137 de la Constitution de 2020. Globalement, ces missions constituées par les commissions permanentes pour étudier un sujet et confiées à plusieurs députés, se concluent par la présentation d’un rapport d’information.