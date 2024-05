La réalisation de projets d'un Centre hospitalo-universitaire et d'une ligne téléphérique prend forme. On n'en est plus au stade de simples intentions mais bien plus si on considère les déclarations du chef de l'exécutif lors de la séance questions- réponses de la dernière session ordinaire de l'APW de Béjaïa. Les nombreuses questions liées à ce sujet ont eu pour réponses une confirmation, selon laquelle le cahier des charges relatif au concours d'architecture pour l'étude du Centre hospitalo-universitaire est prévu pour approbation par la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la Santé le 8 mai en cours. Le wali avait ajouté que «le même jour, les modalités de l'acquisition du matériel médical et des équipements dotés de technologies innovantes pour le Centre anticancer d'Amizour seront également étudiées par la même commission» et qu'à ce propos «les efforts sont orientés vers la mise en place du service de radiothérapie afin d'accompagner les patients atteints de cancer dans la wilaya de Béjaïa et leur prodiguer des soins de santé. Dans ce contexte, la chef de l'exécutif avait indiqué avoir reçu les membres de la commission composée de médecins, professeurs, cancérologues et techniciens désignés par le ministère de la Santé en vue d'accompagner la direction de la santé de Béjaïa dans l'élaboration des conditions d'acquisition de ces équipements. Le secteur de la santé sera également renforcé par un projet de réalisation d'une école paramédicale privée. Le bureau d'études a été sélectionné et le cahier des charges lié à la réalisation de ce projet est en cours de préparation. À rappeler que le ministre de la Santé avait inspecté, lors de sa dernière visite à Béjaïa, l'assiette de terrain retenue au village de Djebira dans la commune de Boukhelifa, pour accueillir la réalisation du projet de Centre hospitalier universitaire de Béjaïa. C'était l'ultime étape de sa visite dans la wilaya où il avait inauguré les hôpitaux de Tazmalt, Oued Ghir et Souk El Tenine. Le ministre s'était rendu également au centre anticancer d'Amizour, actant la situation de mise à disposition du matériel sanitaire nécessaire achevée. Le ministère de la Santé avait, par la suite, dépêché un comité composé de médecins et de spécialistes, pour suivre les travaux d'achèvement du département de radiothérapie et d'acquisition des équipements.

Lors de la même séance questions- réponses, le wali avait confirmé que le cahier des charges relatif à l'étude du téléphérique reliant la ville de Béjaïa au centre touristique Yemma Gouraya a été déposé au niveau de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des Finances depuis le 2 mai en cours. Le projet a été confié à la Société Métro d'Alger avec cette possibilité d'inclure la construction d'un autre téléphérique vers le centre urbain de Sidi Boudrahem, prévu pour une étude. Ainsi, l'une des trois lignes de téléphérique, annoncées prend forme. Elle assurera la liaison entre la Brise de mer et le mont Yemma Gouraya avec pour vocation principale le tourisme. La deuxième ligne reliera le centre-ville au quartier Sidi Ahmed, situé sur les hauteurs de Béjaïa. Quant à la troisième, elle reliera le centre-ville au nouveau pôle urbain de Sidi Boudrahem. Initialement gelés en raison de la crise financière, les projets d'installation d'un téléphérique et de la réalisation d'un CHU à Béjaïa ont été relancés depuis décembre 2022.